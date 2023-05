Natalia de Molina protagoniza ‘Asedio’: «El sistema no funciona y el futuro es bastante desesperanzador»

Natalia de Molina protagoniza ‘Asedio’: «El sistema no funciona y el futuro...

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS- Raquel Laguna)

En ‘Asedio’, la nueva película dirigida por Miguel Ángel Vivas, la ganadora de dos Premios Goya Natalia de Molina se mete en la piel de Dani, una agente antidisturbios que sobrevive en un entorno de hombres y que se rebelará contra un sistema corrupto. «La película tiene un poso de autocrítica, de asumir lo que hacemos mal y de intentar cambiarlo. La sociedad somos todos… tú quieres ser parte del problema o de la solución, hasta dónde hay que llegar», dice la actriz.

«Todos sabemos que el sistema no funciona, cada día estamos peor. El futuro que nos depara, sobre todo a la gente joven, es bastante desesperanzador«, afirma De Molina durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno del filme, disponible exclusivamente en cines desde este viernes 5 de mayo.

De Molina se entregó de lleno a su personaje, además de pasar por un exhaustivo entrenamiento físico para interpretar a una antidisturbios. «¿Pero en qué momento me han visto a mí como una ‘action woman’, cuando además eso en España no se estila? Siempre son mis compañeros los que hacen este tipo de roles… Por fin una mujer de armas tomar, la que lleva la acción y está repartiendo mandanga«, señala la actriz.

En este sentido, Natalia de Molina proclama que uno de los grandes mensajes que lanza el filme es que «la revolución es femenina«. «Y que todos somos iguales», apostilla la actriz Bella Agossou, que en el filme interpreta el papel de Nasha. «De Nassa he aprendido que Bella puede llegar mucho más lejos. Y eso gracias al director, Miguel Ángel Vivas, quien ha sabido extraer la esencia y lo que él quería«, cuenta Agossou.





[embedded content]

VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN

Asedio sigue los pasos de Dani, una mujer que sirve a su país como antidisturbios. Para ella, ser español es honrar su bandera. Hacer cumplir la Ley. Siempre pensó que ser policía era una forma de proteger a la gente, de hacer justicia. Pero durante un desahucio en un barrio conflictivo de Madrid, Dani se encontrará con un dinero escondido, una trama de corrupción policial y un crimen que harán que tenga que huir por su vida en un territorio hostil, en el que no conoce el idioma, no es bien recibida y su autoridad no vale nada.

Sólo podrá contar con la ayuda de Nasha, una joven nigeriana a la que acaba de desahuciar, y su hijo Little. Y será entonces cuando se dé cuenta de que, si el sistema para el que trabaja no es la solución, quizás siempre fue parte del problema.

Sentir cosas. Eso es lo que puede esperar el público de Asedio, según su director. «Esta película va a la experiencia y a las sensaciones. Tienes que experimentar y sentir cosas. No tiene que gustarte el guion, tiene que gustarte la película, tienes que sentir lo que pasa», destaca Miguel Ángel Vivas

Los actores Óscar Eribo, Francisco Reyes, Fran Cantos, Chani Martín, Jorge Kent, Efraín Rodríguez, Lucas Nabor, Federico Pérez Rey, Luis Hacha, Fernando Valdivielso, Karlos Aurrekoetxea y Alejandro Casaseca completan el reparto de este intenso thriller.