Nathalie Poza y Eduard Fernández presentan Historias para no dormir: «La juventud no quiere que le cuenten más cuentos»

Amazon Prime Video estrena el 5 de noviembre ‘Historias para no dormir’, serie de antología que revisa la mítica ficción de ‘Chicho’ Ibáñez Serrador emitida entre 1966 y 1982. La producción consta de cuatro episodios independientes dirigidos por Paula Ortiz, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen y Paco Plaza que vienen dispuestos a revitalizar el género de terror español.

Eduard Fernández y Nathalie Poza protagonizan ‘La broma’ a las órdenes de Cortés. En el episodio dan vida a una pareja dispuesta a traicionarse por interés y que ejemplifica los instintos más bajos del ser humano. En el contexto de la pandemia de coronavirus, el capítulo invita a reflexionar sobre las relaciones y la situación social actual.

«Hay mucha gente que de la pandemia no ha salido mejor, no hay más que ver todo lo que está pasando. Especialmente la gente joven no tiene ganas de que les cuenten más cuentos«, dice Poza en una entrevista concedida a Europa Press.

«Salen los papeles de Pandora, es una barbaridad. Hay gente que roba, los que más dinero tienen roban mogollón, pero como es legal, todo son palabras. Que sea legal robar y que no pueda robar una señora unos pañales es una salvajada tan grande… Yo no digo que esto no sea una democracia, pero ese hecho no es demócrata», lamenta Fernández. «No sé si hemos salido mejor o peor, pero la injusticia es muy grande. Hay muchos Albertos y Elenas por ahí«, dice, en referencia a los macabros personajes de ‘La broma’.

UNA CRÍTICA AL SISTEMA

La actualidad atraviesa otra de las entregas de ‘Historias para no dormir’, que en ‘El asfalto’ muestra a Dani Rovira convertido en un ‘rider’ al que literalmente le traga la tierra. «A la hora de reescribir el capítulo un ‘rider’ nos parecía un ejemplo perfecto. Puede ser un ‘rider’ o cualquier persona que está totalmente colapsada por el sistema a nivel de trabajo, sociabilidad, afecto o empatía», explica Rovira.

«Lo que le pasa a este pavo es que simbólicamente se lo está tragando la ciudad y la ciudad no hace nada. Eso es lo inquietante, el sistema se lo está tragando y la gente pasa por delante como si fuera invisible», esgrime el actor, que asegura que la situación de los repartidores es «para echarse a llorar».

Por su parte, Vicky Luengo y David Verdaguer encabezan ‘El doble’, un capítulo de tintes futuristas en el que un hombre toma una drástica decisión para salvar su relación y descubre los efectos perversos de la inteligencia artificial. «El miedo más intrínseco es a quedarse solo. La pandemia nos ha aislado«, explica Luengo.

«Da miedo la deshumanización que estamos viviendo. Parece que, mientras la tecnología tenga espacio para seguir avanzando, va a seguir haciéndolo. Me da un poco de miedo que la tecnología siga avanzando sin que vaya acorde a la ética, a la moral. De repente hay una pandemia y donde mejor estamos es solos, con nuestras pantallas. Es un poco como Black Mirror. ¿En qué mundo estamos, futurista y frío?«, se pregunta Rovira.

EL HOMENAJE A IBÁÑEZ SERRADOR

‘Freddy‘ es el episodio con el que la serie rinde un homenaje directo al creador de la serie original Narciso Ibáñez Serrador. Paco Plaza dirige el capítulo, ambientado en el rodaje de la ficción original 40 años atrás y en el que Carlos Santos se mete en la piel de la leyenda de la televisión.

«‘Historias para no dormir’ es parte de la cultura pop española, tiene un peso histórico y es una referencia que introdujo el género de terror en un momento en que solo había un canal de televisión», destaca Plaza. Para Adriana Torrebejano, ‘Freddy’ se acerca más al «terror psicológico», mientras que Santos asegura que roza la «comedia negra».

En cualquier caso, Miki Esparbé pone en valor el legado de ‘Chicho’ Ibáñez Serrador. «Tiene una raíz que es muy de aquí. No lo hacemos como una copia directa, hemos tratado de adaptarlo a tiempos modernos. Quien no conozca las ‘Historias para no dormir’ originales podrá disfrutar muchísimo y quien las conozca, también«, adelanta.

«Es verdad que el terror ha sido siempre un género denostado, pero ha habido grandes obras de terror que se han considerado obras maestras«, apunta Rodrigo Sorogoyen, que se ha puesto detrás de las cámaras en ‘El doble’. «El entretenimiento no está bien visto, tanto el terror como la comedia son géneros de disfrute compartido del espectador y creo que hay cierta manera esnob de mirarlo que dice que eso no es de calidad», agrega Plaza.

Paula Ortiz, directora de El asfalto, subraya por su parte el auge de un género que en los últimos años y gracias a cintas como ‘Hereditary’ o ‘La bruja’ se acerca cada vez más a la definición de cine de autor. «Está viviendo un momento de explosión, este año ha ganado Cannes una película de terror y una película de una mujer», dice, recordando la Palma de Oro de ‘Titane’, dirigida por Julia Ducournau.

Inma Cuesta, Almudena Amor y Raúl Arévalo, entre otros, completan el reparto de 'Historias para no dormir'. La serie llega a Amazon Prime Video el 5 de noviembre.





