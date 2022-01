Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette: «Scream cambió nuestras vidas y nuestras carreras»

LOS ÁNGELES, 13 Ene. (EUROPA PRESS – Raquel Laguna) –

Desde su estreno en el año 1996, Scream se convirtió en un auténtico fenómeno y en una película de culto. La franquicia creada por Wes Craven, una de las sagas de terror más populares de todos los tiempos, regresa 25 años después en un filme en el que los actores Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette retoman sus icónicos personajes. Scream, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, se estrena en los cines este viernes 14 de enero.

Neve Campbell, quien interpreta a Sidney Prescott, califica su regreso a la franquicia como una experiencia «loca y maravillosa». «Es un honor ser parte de estos filmes. Estoy muy agradecida por estas películas y lo que han hecho por nuestras carreras«, manifestó Campbell durante una entrevista concedida a Europa Press.

Courteney Cox se sintió muy emocionada y encantada de volver a participar en la franquicia. La actriz recuerda con cariño el éxito de la primera película. «Es genial cuando algo de lo que haces se convierte en icónico. Y el hecho de poder trabajar con Wes Craven, el maestro del terror. Fue algo muy importante para mí», afirmó la intérprete.

David Arquette asegura, por su parte, que Scream le cambió la vida. «Esa película tuvo un gran impacto en mi vida. Fue el primer filme que me hizo ser conocido y me abrió muchas puertas a otras oportunidades. Además, conocí a Courteney y después tuvimos una hija. Realmente me cambió la vida», recuerda Arquette.





[embedded content]

NUEVO ELENCO

Los actores Melissa Barrera y Jack Quaid forman parte del nuevo reparto de caras jóvenes de Scream. «Yo era una gran fan de la franquicia. Al enterarme de que iban a hacer otra película, yo solo quería formar parte del proyecto. Me reuní con los directores y me enamoré de ellos», señala Melissa.

«Es una franquicia icónica y cuando tuve la oportunidad de hacer una audición, me lancé a hacerla. Estoy muy emocionado de estar aquí promocionando la película con David Arquette. Es fantástico», explica Jack Quaid.

En Scream, veinticinco años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionara al tranquilo pueblo de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para resucitar los secretos del mortífero pasado del pueblo. Los actores Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown y Sonia Ammar completan el reparto del filme.