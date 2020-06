Nova Waves, banda con miembros en España, Francia y Australia, presenta nuevo videoclip: ‘Sugar in the clouds’

MADRID, 24 Jun. (EDIZIONES) –

‘Sugar in the Clouds’ es el single de adelanto del nuevo disco de Nova Waves, segundo en su carrera, ‘Going the Distance’. Producido en el estudio de Paco Loco, ‘Sugar in the Clouds’ nace como un tributo al rock psicodélico de los 60s y 70s y este miércoles estrenamos su videoclip en exclusiva en Europa Press.

«Con ‘sugar’ nos dejamos ir por completo, las variaciones melodicas se suceden la una a la otra de manera que no sabemos donde esta el estribillo y donde la estrofa. Todo vale con tal de disfrutar el viaje. Sobran las estructuras tradicionales y entramos en un trance en el que nos abandonamos totalmente», plantea la banda.

Y añade: «Nova Waves no es un grupo de conveniencia. De todas las personas con las que hemos coincidido en todos los lugares del mundo, a lo largo de todos estos años que llevamos tocando, hemos decidido que éramos las que estabamos destinadas a tocar en este grupo y, juntos creamos la mejor música que hemos hecho en nuestra vida».

‘Sugar in the Clouds’ es una balada pop rock donde se impone el mid-tempo con múltiples variaciones impulsadas por una línea de bajo melódica y guitarras etéreas.

SOBRE NOVA WAVES

Separados por la distancia pero unidos por el amor a las melodías luminosas y las guitarras saturadas, Nova Waves es una banda de viejos amigos que usan nueva tecnología para difundir su música alrededor del mundo.

Nova Waves son Cris (Madrid), Higinio (Cádiz), Fred (Aix en Provence, Francia) y Frank (Brisbane, Australia). Desde que formaron la banda sólo han podido coincidir en persona dos veces.

Parten del arte compositivo de la denominada British Invasion y la época dorada del indie pop para crear un irresistible sonido surf pop cargado de armonías grupales.

Cada uno de los miembros de Nova Waves tuvo su propia y distintiva carrera musical antes de que la vida les dispersó alrededor del globo.

Con residencias en Australia, Francia y España, han compuesto y grabado su segundo álbum de psych pop de inspiración surfera de forma remota, permitiendo a las canciones crecer de forma orgánica a medida que cada miembro aportaba su propia y única contribución creativa.

Lo que empezó siendo un proyecto de «Home Studios» entre amigos, se convirtió rápidamente en una avalancha de canciones que enseguida empezaron a consolidarse en discos completos, ricos en encuentros y colaboraciones, pasando por «Dreamworld» publicado en 2016 hasta «Going the Distance» en colaboración con Paco Loco apunto de lanzarse ahora en 2020.