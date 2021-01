‘Nunca, casi nunca, a veces, siempre’ y ‘Minari’ lideran las nominaciones a los Independent Spirit Awards 2021

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) –

‘Nunca, casi nunca, a veces, siempre’ y ‘Minari. Historia de mi familia’ lideran las nominaciones de la 36ª edición de los Independent Spirit Awards. La aplaudida cinta de Eliza Hittman encabeza las candidaturas con siete nominaciones, seguida del personal filme de Lee Isaac Chung, que aspira a seis. La entrega de premios tiene previsto celebrarse en Santa Mónica (California) el 22 de abril, tres días antes de los 93º Premios Oscar.

Tanto ‘Nunca, casi nunca, a veces, siempre’ como ‘Minari. Historia de mi familia’ son candidatas al galardón a la mejor película, categoría en la que también compiten ‘First Cow’, ‘La madre del blues’ y ‘Nomadland‘. En esta edición, todos los candidatos representan 22 nacionalidades diferentes y un 42% de los nominados son mujeres.

En esta edición habrá una notable novedad, al haber una sección de premios para series de televisión, con un total de cinco categorías: mejor nueva serie de televisión, mejor nueva serie documental o de no ficción, mejor actor, mejor actriz y mejor reparto.

‘Una noche en Miami…‘, la ópera prima de la actriz Regina King, recibirá el Premio Robert Altman, reconocimiento así la labor de su realizadora, de su directora de casting y del reparto.

Aquí está la lista completa de nominados a los Independent Spirit Awards 2021:

MEJOR PELÍCULA:

· First Cow

· La madre del blues

· Minari. Historia de mi familia

· Nomadland

· Nunca, casi nunca, a veces, siempre

MEJOR DIRECCIÓN:

· Lee Isaac Chung – Minari. Historia de mi familia

· Emerald Fennel – Una joven prometedora

· Eliza Hittman – Nunca, casi nunca, a veces, siempre

· Kelly Reichardt – First Cow

· Chloé Zhao – Nomadland

MEJOR ACTOR:

· Riz Ahmed – Sound of Metal

· Chadwick Boseman – La madre del blues

· Adarsh Gourav – Tigre blanco

· Rob Morgan – Bull

· Steven Yeun – Minari. Historia de mi familia

MEJOR ACTRIZ:

· Nicole Beharie – Miss Juneteenth

· Viola Davis – La madre del blues

· Sidney Flanigan – Nunca, casi nunca, a veces, siempre

· Julia Garner – The Asssitant

· Carey Mulligan – Una joven prometedora

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

· Colman Domingo – La madre del blues

· Orion Lee – First Cow

· Paul Raci – Sound of Metal

· Glynn Turman – La madre del blues

· Benedict Wong – Nine Days

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

· Alexis Chikaeze – Miss Juneteenth

· Han Ye-ri – Minari. Historia de mi familia

· Valerie Mahaffey – French Exit

· Talia Ryder – Nunca, casi nunca, a veces, siempre

· Youn Yuh-jung – Minari. Historia de mi familia

MEJOR GUION:

· Lee Isaac Chung – Minari. Historia de mi familia

· Emerald Fennell – Una joven prometedora

· Eliza Hittman – Nunca, casi nunca, a veces, siempre

· Mike Makowsky – La estafa (Bad Education)

· Alice Wu – Conquista a medias

MEJOR GUION NOVEL:

· Kitty Green – The Assistant

· Noah Hutton – Lapsis

· Channing Godfrey Peoples – Miss Juneteenth

· Andy Siara – Palm Springs

· James Sweeney – Straight Up

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

· Collective

· Campamento extraordinario

· Descansa en paz, Dick Johnson

· El agente topo

· Ttime

MEJOR ÓPERA PRIMA:

· I Carry You with Me

· Miss Juneteenth

· Nine Days

· Rapera a los 40

· Sound of Metal

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA:

· Bacurau (Brasil)

· El discípulo (India)

· La Nuit des Rois (Costa de Marfil)

· Preparativos para estar juntos en un período de tiempo desconocido (Hungría)

· Quo Vadis, Aida? (Bosnia-Herzegovina)

MEJOR FOTOGRAFÍA:

· Joshua James Richards – Nomadland

· Jay Keitel – She Dies Tomorrow

· Shabier Kirchner – Bull

· Michael Latham – The Assistant

· Hélène Louvart – Nunca, casi nunca, a veces, siempre

MEJOR MONTAJE:

· Andy Canny – El hombre invisible

· Scott Cummings – Nunca, casi nunca, a veces, siempre

· Merawi Gerima – Residue

· Enat Sidi – I Carry You with Me

· Chloé Zhao – Nomadland

PREMIO JOHN CASSAVETES:

· La leyenda negra

· Lingua Franca

· Residue

· The Killing of Two Lovers

· Saint Frances

TRUER THAN FICTION AWARD:

· Cecilia Aldarondo – Landfall

· Elegance Bratton – Pier Kids

· Elizabeth Lo – Stray

SOMEONE TO WATCH AWARD:

· David Midell – The Killing of Kenneth Chamberlain

· Ekwa Msangi – Farewell Amor

· Annie Silverstein – Bull

PREMIO ALTMAN:

· Una noche en Miami…

MEJOR NUEVA SERIE DE TELEVISIÓN:

· A Teacher

· Little America

· Podría destruirte

· Small Axe

· Unorthodox

MEJOR NUEVA SERIE DOCUMENTAL O DE NO FICCIÓN:

· Amor fraudulento

· City So Real

· Crimen y desaparición en Atlanta: Los niños perdidos

· Nación de inmigración

· We’re Here

MEJOR ACTOR DE TELEVISIÓN:

· Adam Ali – Little America

· Nicco Annan – P-Valley

· Conphidance – Little America

· Amit Rahav – Unorthodox

· Harold Torres – ZeroZeroZero

MEJOR ACTRIZ DE TELEVISIÓN:

· Elle Fanning – The Great

· Shira Haas – Unorthodox

· Abby McEnany – Work in Progress

· Maitreyi Ramakrishnan – Yo nunca

· Jordan Kristine Seamon – We Are Who We Are

MEJOR REPARTO:

· Podría destruirte