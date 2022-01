Pau Freixas dirige todos mienten: «Las mujeres están ganando el espacio que merecen en la ficción»

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) –

Movistar+ estrena este viernes 28 de enero ‘Todos mienten’, serie creada por Pau Freixas. Un vídeo sexual entre Macarena (Irene Arcos), una profesora, e Iván (Lucas Nabor), uno de sus alumnos, revolucionará a los miembros de una comunidad de clase alta. Asesinato, secretos familiares y crisis de pareja son algunos de los ingredientes de la producción, que apuesta por personajes femeninos diferentes.

«Las mujeres están ganando el espacio que merecen en la ficción. Históricamente se ha tratado a los hombres con la mano muy libre. Hemos permitido que los protagonistas masculinos hicieran las burradas que quisieran y que, a través del carisma y lo sexy, siguieran siendo nuestros protagonistas», explica Freixas en una entrevista concedida a Europa Press.

Eva Santolaria, pareja de Freixas, ha participado en el guion y encarna a Yolanda, otra de las madres de la lujosa urbanización Belmonte. «En la ficción a los hombres se les ha permitido ser un cirujano espléndido o un juez, un padre más o menos presente, pero con síndrome de Peter Pan y con una parcela naif. A nosotras no y era importante poder retratar que somos personas, que somos imperfectas«, explica la intérprete.

Coincide con ella Irene Arcos, que señala que ‘Todos mienten’ concede a los personajes femeninos «el derecho a equivocarse, a cagarla, a liarnos con un chico más joven, a pelearnos con una amiga, a entrar en un ámbito que estaba, hasta ahora, reservado a las figuras masculinas».

[embedded content]

En los últimos años historias como ‘Lolita’ o ‘Muerte en Venecia’ han estado en el punto de mira por su representación de la pederastia y Todos mienten no elude el tema cuando se destapa que Iván y Macarena podrían haber iniciado su relación cuando el adolescente era menor. «Hay cierta responsabilidad en la ficción pero a veces, gracias a una reflexión como la que plantea, nos da lugar a poder estar hablando de esto«, comenta Leonardo Sbaraglia, que interpreta en la producción a Néstor. «En lo artístico hay una libertad que no puede ser censurada«, añade Natalia Verbeke, cuyo personaje es Ana.

LAS REDES SOCIALES, UN ARMA DE DOBLE FILO

La difusión de un vídeo sexual de una trabajadora de Iveco entre sus compañeros llevó al suicidio de la mujer en 2019. Años antes, en 2014, varias estrellas de Hollywood entre las que figuraban Jennifer Lawrence y Scarlett Johansson vieron cómo sus fotos íntimas circulaban sin su consentimiento por Internet. ‘Todos mienten’ hace referencia a esta problemática y plantea un debate sobre el lado más oscuro de Internet.

«Me parece un poco enfermizo. Twitter a veces es un hervidero de odio«, lamenta Arcos. «Siempre he tenido bastante barrera para saber qué quiero mostrar y por qué. Es una herramienta de trabajo pero tengo una lucha interna, no sé si es agrandar mi narcisismo o simplemente es la manera nueva que tengo de comunicarme«, esgrime Lucas Nabor.

Algo más tajante es Ernesto Alterio, que interpreta a Diego. «A mí no me gusta que se enseñe a los hijos», sentencia. «Hay gente a la que no le importa mostrar la intimidad, pero también hay que pedir un poco de respeto para quien no quiere mostrarla«, esgrime Miren Ibarguren. La actriz, que da vida a Maite, hace hincapié en la necesidad de impartir «educación digital en los colegios».

«Las redes sociales son de entrada competitivas. Tienen que ver con la cantidad de likes, con la cantidad de gente que le guste. De entrada establece que tengas que arriesgar más o exhibir más para poder ser más aceptado«, argumenta Juan Diego Botto, quien participa en el rol de Sergio.

Jorge Bosch, Amaia Salamanca, Carmen Arrufat, Berta Castañé, Marc Balaguer y Lu Colomina completan el elenco de la serie. ‘Todos mienten’ se estrena el 28 de enero y consta de seis episodios que estarán disponibles desde este viernes en Movistar+.





[embedded content]