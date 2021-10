Pedro Almodóvar, sobre la memoria histórica en ‘Madres paralelas’: «No voy buscando polémica»

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) –

El director Pedro Almodóvar, quien ha presentado este lunes 4 de octubre en Madrid su nueva película ‘Madres paralelas’, ha afirmado que no busca «polémica» con la elección de la memoria histórica como tema principal, sino que se trata solo de que su «corazón está al lado de los familiares de las víctimas».

«No pretendo abrir más debate del que ya establece la propia Ley de Memoria de Histórica y que se cumpla la ley actual. La Ley que aprobó (el expresidente del Gobierno) José Luis Rodríguez Zapatero era imperfecta y llena de huecos y no posibilitó que realmente se abrieran las fosas», ha señalado en una entrevista con Europa Press el director manchego.

Almodóvar considera que, con la nueva ley, España atraviesa «el momento de que esto se resuelva por fin y se pueda pasar página». «Así podremos cerrar un capítulo muy oscuro de la Historia«, ha remarcado el cineasta, quien reconoce que «las cosas han cambiado» desde el inicio del rodaje hasta el día de hoy.

«Yo de principio quiero contar una historia nuestra y de lo que hablo es de una deuda de la sociedad española con respecto de las víctimas del franquismo y a sus familiares. Pero desde que hicimos la película han pasado cosas: hay una nueva Ley de Memoria democrática en la que la apertura de las fosas ya es una cuestión de la Administración, algo que hasta entonces dependía de iniciativas individuales», ha remarcado.

Es por ello que espera que el PSOE «cumpla con una ley muy específica» al respecto de un tema que considera «perfectamente actual». «Quería hacer exactamente esta película y quería hacerlo a través de la historia de unas maternidades«, ha señalado.

Almodóvar ha reconocido su interés por crear «un cordón umbilical» en la cinta que uniese esa historia de madres con la memoria histórica. «Desde el primer momento quería que apareciera el problema de las fosas y la película se abre y cierra con ese tema, me sirve de prólogo y epílogo«, ha señalado.

¿NUEVA PELÍCULA EN INGLÉS?

Preguntado por proyectos futuros, Almodóvar reconoce que todavía está en el aire su participación en la dirección de una película rodada en inglés basada en los cuentos de Lucia Berlin, de los que ya ha escrito el guion.

«Está ahora mismo cocinándose, pero es pronto para hablar sobre ello porque mientras no haya contratos, prefiero no hablar de ello y tener que retractarme. Lo único que hay cierto es que me gusta mucho la autora, que he escrito un guion donde unifico cinco historias del ‘Manual para mujeres de la limpieza’ y que sobre ese guion se va a hacer una película. Ya veremos quién, si la dirijo yo y cómo», ha concluido.





