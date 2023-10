Pedro Alonso protagoniza ‘Awareness’: «El cambio de paradigma que vamos a vivir con la IA no nos cabe en la cabeza»

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) –

El próximo miércoles 11 de octubre Prime Video estrena ‘Awareness’, nueva película original española dirigida por Daniel Benmayor (‘Xtremo’, ‘Bruc’) y protagonizada por Carlos Scholz (‘Toy Boy’) y Pedro Alonso (‘La Casa de Papel’). Una cinta ciencia ficción cargada de acción ambientada en un futuro muy cercano en el que existen personas, los perceptores, con la capacidad de proyectar ilusiones, creando así una nueva realidad en la mente de los demás.

«Yo, por diferentes razones, en los últimos días me he empapado de las posibilidades de la Inteligencia Artificial y no nos cabe en la cabeza el cambio de paradigma que vamos a vivir en los próximos años«, afirma Alonso en una entrevista concedida a Europa Press en la que reflexiona sobre cómo la premisa argumental de ‘Awareness’ acerca «del poder de la manipulación» y «la capacidad de generar una mentira» cobra aún más fuerza en estos tiempos en los que las ‘fake news’ pueden condicionar un resultado electoral o la IA es capaz replicar casi cualquier cosa haciéndola pasar por real.

En esta misma línea, Benmayor asegura que «la manipulación» y el poder que se deriva de ella es uno de los «grandes motores» de la película y es algo que hoy en día está demasiado de moda ya que «pones las noticias de un canal y dice una cosa y la misma noticia en otro canal dice completamente lo contrario«.

«El poder no lo compra ni el dinero, ni la tecnología, ni los conocimientos, sino la capacidad de generar una mentira y permanecer invisible«, dice el director rescatando para su reflexión una cita de uno de los personajes de ‘Awareness’. «El tema de la película está muy relacionado con todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que al final nos pueden hacer creer cualquier cosa», secunda Solz.

En todo caso, Alonso cree que con «todo esto de la posverdad, al final parece que el valor de una emoción está por encima del valor de la verdad» y, en esta coyuntura tan compleja, confiesa sentirse incapaz para valorar «el balance entre la oportunidad y el peligro que tenemos delante». «Ahora mismo hace falta mucha salud mental para sostener el momento en el que estamos viviendo«, dice Alonso que cree que ahora mismo la sociedad está siempre «al borde de la maravilla y al borde del colapso». «Es un momento fascinante, pero muy, muy delicado. Muy delicado», sentencia.

[embedded content]

CIENCIA FICCIÓN Y ACCIÓN ‘MADE IN SPAIN’

Rodada íntegramente en España y con un equipo creativo y técnico local casi en su totalidad, ‘Awareness’ sigue los pasos de Ian, un adolescente rebelde que vive con su padre (Alonso) al margen de la sociedad. Sobreviven a base de pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad del joven proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás. Tras perder el control sobre sus poderes en público, dos bandos enfrentados empiezan a perseguirlo y tanto Ian como su padre se verán envueltos en una guerra cruenta.

Un enfrentamiento que, potenciado por las extraordinarias capacidades sobrehumanas del protagonista, da lugar a secuencias de acción muy potentes, con persecuciones a toda velocidad y combates con coreografías extremas. «Desde Prime Video lo que buscamos en la producción original es precisamente esto, productos e historias ambiciosas y apostar por géneros que normalmente aquí no se hacían para demostrar que somos perfectamente capaces», asegura María José Rodríguez, directora de contenidos originales de Prime Video España.

«Es que al final, yo creo que la pregunta se reduce a o lo haces o no lo haces. O sea, o lo haces bien… o mejor que hagas otra cosa«, reflexiona el director que asegura que ya ha dejado de ser noticia que una producción española alcance los niveles técnicos que, hasta hace años, solo eran propios de superproducciones de Hollywood. «Aquí todos teníamos el convencimiento de que sí se puede hacer este tipo de cine. Sabíamos cómo se hace, tenemos el equipo adecuado para hacerlo y los recursos para hacerlo y creo era un tema de atrevimiento con este tipo de películas y de géneros», resume Benmayor.

«Fíjate, yo digo mucho últimamente que cuando empecé a hacer televisión le pegabas una patada a un bastidor y tumbabas un plato, como si fuese barquillo. Pero en los últimos años he visto que hemos entrado en otro nivel«, secunda Alonso que asegura que el audiovisual español ahora mismo «puede aspirar a hacer cosas que antes eran impensables». «Al ver la película terminada dije: ‘¡Guau!’ El diseño de arte de la ‘peli’ es muy llamativo«, concluye el actor.

María Pedraza (‘Toy Boy’, ‘La casa de papel’), Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán), Lela Loren (‘American Gods’, ‘Altered Carbon’) y Karina Kolokolchykova (‘La abuela’, ‘Paraíso’) completan el reparto del filme que se estrena el miércoles 11 de octubre en más de 240 países y territorios a través de Prime Video.