Pete Docter y Kemp Powers: «Soul es una película muy especial, conectará con mucha gente»

LOS ÁNGELES, 22 Dic. (EUROPA PRESS – Raquel Laguna) –

Pete Docter y Kemp Powers dirigen ‘Soul’, la nueva película de la factoría Pixar que, tras varios retrasos motivados por la pandemia de coronavirus, se estrena este viernes 25 de diciembre en Disney+ sin pasar por salas de cine. El reparto de voces en la versión original del filme está liderado por los actores Jamie Foxx, Tina Fey y Graham Norton.

«La idea para la película surgió de preguntas tales como qué hacemos en la Tierra, qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Necesitábamos un personaje que representara la alegría de vivir, y así surgió el personaje de Joe Gardner», explica el director Pete Docter durante una entrevista concedida a Europa Press.

Precisamente el personaje de Joe Gardner, el músico protagonista del filme, es muy especial para Kemp Powers, codirector de la cinta. «Admito que me emociona mucho tener un personaje de color protagonista en una película de Pixar. Además, es un personaje que representa un conflicto por el que todos pasamos en nuestras vidas. Esta película conectará con mucha gente y eso es muy especial«, afirma el realizador.

Pete Docter asegura que los actores que prestan sus voces a los personajes animados en ‘Soul’ aportan otra dimensión a la película. «Fue fantástico trabajar con todos ellos. Normalmente escribimos y diseñamos los personajes antes de elegir a los actores. Pedimos audios sin saber quiénes son y algunas de las voces encajan perfectamente. Con Jamie Foxx y Tina Fey fue así«, cuenta el creador de éxitos como ‘Inside Out’ o ‘Up’.

Docter reconoce que de niño veía muchas películas de animación «bastante malas», pero no le importaba. «Me fascinaba saber que eso no era real, pero parecía real. Yo creía en esos personajes. Pienso que eso sigue siendo lo que me atrae hoy en día, la idea de poder inventar estas ilusiones de mundos y personas en los que creer», concluye el director.

QUÉ BELLO ES VIVIR

En Soul, Joe Gardner (voz de Jamie Foxx) es un profesor de música de instituto que siente una gran pasión por el jazz y quiere convertirse en pianista profesional. Cuando se le presenta la oportunidad de tocar para uno de los grandes, Joe siente que ha llegado a lo más alto.

Sin embargo, un pequeño traspiés lo llevará de las calles de Nueva York al Más Atrás, un lugar de fantasía donde las almas nuevas reciben sus personalidades, peculiaridades e intereses antes de ir a la Tierra.

Sin embargo, Joe Gardner no cree pertenecer a esta tierra de nuevas almas. Él está decidido a recuperar su vida y une fuerzas con un alma precoz, 22 (voz de Tina Fey), que nunca ha comprendido el atractivo de la experiencia humana. Sin darse cuenta, Joe se convierte en el próximo mentor de 22 y cree que si consigue ayudarla él podría regresar a la Tierra a tiempo para su gran actuación.

Pero mientras Joe intenta desesperadamente demostrar a 22 lo maravilloso que es vivir, es posible que descubra las respuestas a preguntas que nunca pensó hacerse sobre su propia vida.