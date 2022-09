Por qué los gatos domésticos arañan los muebles

Si tiene un gato, es poco probable que sus muebles se encuentren intactos. Seguramente, su adorable mascota haya arañado el sofá o la alfombra del salón con un regocijo destructivo. El equipo de Fernanda da Costa, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil, ha identificado un factor sorprendente que puede explicar este comportamiento gatuno, a saber, el amor que recibe por parte de su dueño. Los resultados se publican en Journal of Veterinary Behavior.

Para su estudio, los investigadores solicitaron a 500 propietarios de gatos que cumplimentaran cuestionarios que evaluaban la relación emocional que mantenían con su mascota, así como el comportamiento problemático de esta. Según constataron, los felinos que tenían el hábito de arañar y destruir objetos eran, de media, más queridos y mimados por sus dueños. ¿Por qué los gatos mimados se enfadan tanto? Los autores barajan varias explicaciones, entre ellas, la tendencia de sus amos a tenerlos más tiempo dentro de casa o de mostrarse más tolerantes ante los destrozos que efectúan.

En cualquier caso, los gatos de estos cariñosos propietarios no eran más agresivos que los demás, tampoco tendían a hacer sus necesidades por toda la casa ni a maullar de forma incesante. Ello indica que sus dueños también velaban por la educación de la mascota, de manera que esta no se transformaba en un equivalente felino del «niño rey», es decir, del niño que cree que puede acometer cualquier acción porque no se le han puesto límites.

Guillaume Jacquemont

Referencia: «Human-cat emotional closeness and unacceptable behavior in cats: A Brazilian perspective». Kirian R. Franck et al. en Journal of Veterinary Behavior, vol. 52-53, págs. 50-54, 2022.