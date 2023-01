¿Psicópata al volante?

Si se salta los semáforos en rojo, obstaculiza el paso a los demás vehículos, muestra gestos ofensivos al conductor que no circula lo suficientemente rápido: ¿es posible que sea usted un psicópata? A menudo se abusa de este término, pero lo cierto es que algunos conductores parecen presentar algunas de las características de una personalidad psicopática: impulsividad (tienen reacciones violentas ante la menor molestia), desprecio de las normas (piensas que las señales de tráfico son solo para los demás), una empatía que deja bastante que desear (aparcan en plazas reservadas para personas con discapacidad) y búsqueda de sensaciones fuertes (se sienten bien a 180 kilómetros por hora). ¿Este paralelismo va más allá de la psicología popular?

Para averiguarlo, tres investigadores de las universidades de Metz y Nanterre, en Francia, acudieron a la puerta de centros en los que se impartían cursos de recuperación de puntos del carné de conducir con el fin de distribuir cuestionarios que medían distintos aspectos de la personalidad entre los infractores más graves. Los participantes que aceptaron colaborar contestaron estas diferentes escalas que miden la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la empatía y la psicopatía.

Las herramientas psicométricas para medir la psicopatía no proporcionan un resultado de «todo o nada»: no revelan si la persona es «normal» o un «asesino en serie». La psicopatía es lo que se conoce como un «continuo», es decir, que se encuentra presente en grados muy distintos en la población. Por fortuna, suele ser muy pequeño. La mayoría de las personas tienen puntuaciones de psicopatía bajas o moderadas. Una fracción más pequeña se sitúa en niveles bastante altos y, entre el 1 por ciento y el 5 por ciento de los individuos presentan puntuaciones muy altas, que indican una psicopatía preocupante (¡pero no todos actúan, afortunadamente!).

La investigación dirigida por Marion Karras ha demostrado que existe una correlación entre la puntuación de psicopatía y el número de infracciones de tráfico, así como con el comportamiento agresivo (por ejemplo, insultar a otros usuarios de la vía pública). En otras palabras, la persona que casi atropella a un peatón saltándose un semáforo en rojo o que sale de su coche para pelearse con otro automovilista tiene estadísticamente más probabilidades de ser un psicópata —al menos moderado— que la persona que intenta calmar la situación mediante el diálogo.

¿Desprecio por los demás?

Queda por ver qué impulsa al psicópata conductor. ¿Le mueve el deseo de divertirse conduciendo a velocidad de vértigo o, simplemente, no le importan los demás? El análisis detallado de los datos obtenidos por estos investigadores reveló que, efectivamente, la búsqueda de sensaciones está implicada, al igual que la falta de empatía. Pero también hay que añadir la impulsividad, es decir, la dificultad para considerar las consecuencias de la propia conducta. Juntos, estos tres factores predicen el comportamiento agresivo hacia otros usuarios de la carretera y, en parte, el número de infracciones cometidas.

¿Cómo podemos esperar un tráfico seguro sabiendo que siempre habrá psicópatas? Una solución rápida sería optar por los vehículos autónomos. Pero ¿sería viable programar esta inteligencia artifical para que tengan una impulsividad casi nula, carezcan de la necesidad de búsqueda de sensaciones y presenten un alto nivel de empatía. En cualquier caso, esta era la primera ley de la robótica según Isaac Asimov, el famoso autor de ciencia ficción.

Sébastien Bohler

