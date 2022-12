¿Qué modelos de conducta promueven la positividad corporal?

Las fotos de cuerpos impecables son omnipresentes en las redes sociales. Y son una de las muchas razones para alejarse de Instagram y similares: Su visión empaña la imagen de nuestro propio cuerpo, es decir, si lo apreciamos y nos sentimos bien en él, aunque no se corresponda con el ideal común de belleza. Pero también hay formas de mejorar la imagen corporal y, por tanto, el bienestar psicológico a través de las redes sociales, como mostrarán varios estudios en el próximo número de la revista Body Image.

Ya se sabía que el movimiento body positivity («positividad corporal»), que aboga por una actitud positiva hacia el propio cuerpo, ha tenido éxito con sus publicaciones. Ahora lo ha vuelto a confirmar un estudio estadounidense de fotos de Instagram de cuerpos que muestran supuestos defectos como la grasa del vientre. Cuando a las mujeres adultas se les mostraban estas publicaciones, se sentían más satisfechas con su cuerpo después que cuando veían publicaciones neutras o que idealizaban la delgadez.

Pero también se puede prescindir de las imágenes, como informan tres psicólogos dirigidos por Kathryn Miller, de la Universidad de Waterloo (Canadá). Pidieron a 200 estudiantes mujeres que recordaran una experiencia en la que su imagen corporal se viera amenazada, como un comentario negativo sobre su figura. Algunos de ellos escucharon después a un supuesto compañero hablar de problemas similares: esto mejoró por sí mismo la imagen corporal de los oyentes. Ayudó aún más escuchar cómo la mujer había superado con éxito sus problemas. Lo que menos ayuda es que la mujer no tenga problemas con su cuerpo, sino que esté completamente satisfecha con él. Por ello, los mejores modelos de conducta son las mujeres que describen cómo lucharon inicialmente con su propio cuerpo, pero luego desarrollaron una imagen corporal positiva.

Por qué es importante una buena imagen corporal

Otros dos estudios publicados en la revista Body Image muestran por qué es importante la satisfacción con el propio cuerpo. Una reciente revisión de 167 estudios arrojó 28 facetas que conforman la imagen corporal. La insatisfacción con el propio cuerpo era la faceta en la que las personas con trastornos mentales como la bulimia se diferenciaban más de las mentalmente sanas.

Sin embargo, la faceta más estudiada de la imagen corporal positiva es la apreciación del propio cuerpo: respetarlo, aceptarlo. Un metaanálisis descubrió que la falta de aprecio estaba a su vez asociada principalmente con los trastornos alimentarios, pero también con la ansiedad y la depresión, así como con un menor bienestar psicológico, incluyendo menos autoestima, autocompasión y satisfacción sexual.

Los modelos musculosos no son mejores que los delgados

Debido a estos hallazgos, las imágenes de bellezas estándar y modelos delgadas son cada vez más controvertidas en las redes sociales. La tendencia se aleja de las dietas y se orienta hacia los entrenamientos: estar en forma y fuerte es la nueva delgadez. La palabra de moda fitspiration (algo así como «inspiración en el fitnes») se refiere a fotos y vídeos de personas musculosas que se supone que motivan a la gente a hacer ejercicio. Pero para la imagen corporal, esto no es mejor que los modelos delgados, como sugieren los estudios iniciales.

Investigadores de Europa, Japón y Singapur encuestaron a más de 700 personas en varios países europeos durante la pandemia de Corona. Como describe el grupo en el Journal of Psychiatric Research, el consumo de contenidos relacionados con el fitnes, llamado fitspiration, estaba vinculado a la preocupación por la propia apariencia y a una escasa autocompasión. Los autores explican que se trataba más de una apariencia supuestamente perfecta que de un cuerpo sano.

Christiane Gelitz

Referencias: «Adaptive body image can be contagious: An examination of college women facing situational body image threats». K. E. Miller et al. en Body Image, vol. 42, págs. 222-236, 2022.

«Body image as a multidimensional concept: A systematic review of body image facets in eating disorders and muscle dysmorphia». K. Prnjak et al. en Body Image, vol. 42, págs. 347-360, 2022.

«The effects of body-positive Instagram posts on body image in adult women». S. L. Nelson et al. en Body Image, vol. 42, págs. 338-346, 2022.