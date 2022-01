Recibir el diagnóstico de demencia aumenta el sentimiento de soledad

Desde el punto de vista médico, detectar la demencia lo antes posible resulta esencial para facilitar el tratamiento cuanto antes. Sin embargo, saber que se padece una enfermedad incurable y que los recuerdos se irán desvaneciendo cada vez más supone una gran carga para los afectados. Un grupo de la Universidad de Rutgers ha descubierto que los pacientes con la enfermedad de Alzheimer reducen sus actividades sociales como consecuencia del diagnóstico. Los resultados se publican en Dementia and Geriatric Cognitive Disorders.

Los investigadores, dirigidos por Takashi Amano, analizaron los datos de un estudio a largo plazo de personas de Estados Unidos casadas y con una edad de 51 años o más. Compararon los participantes que habían recibido un diagnóstico de demencia en 2014 con los que no presentaban dicho trastorno (grupo de control). Los científicos examinaron las relaciones sociales de ambos grupos al cabo de dos años.

Según descubrieron, el conocimiento de que se padecía la enfermedad favorecía el aislamiento social. Por ejemplo, los afectados asistían a menos eventos deportivos y no telefoneaban con tanta frecuencia como los sujetos del grupo de control. Por ello, resulta importante que se tengan en cuenta tales consecuencias psicológicas en el momento del diagnóstico y que se apoye al paciente desde el principio.

«Las relaciones interpersonales son un rasgo esencial de nuestra calidad de vida y pueden mitigar el deterioro cognitivo», afirma Addam Reynolds, coautor del estudio, en un comunicado de prensa. «Como no hay cura para estas enfermedades, tenemos que centrarnos en cómo las personas pueden mantener o mejorar su calidad de vida tras del diagnóstico».

Anton Benz

