Representantes de la cultura denuncian en un manifiesto que Israel comete «crímenes de guerra» y piden cesar la guerra

Una mujer grita durante una manifestación en apoyo a Palestina, en la Puerta del Sol, a 29 de octubre de 2023, en Madrid (España). básicos. – Matias Chiofalo – Europa Press



















MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) –

Personalidades de la cultura como actores, músicos, escritores y periodistas han encabezado un manifiesto con 1.000 firmas en el que piden el cese de los bombardeos sobre la Franja de Gaza y denuncian que «el Estado de Israel está cometiendo crímenes de guerra» contra el pueblo palestino.

El manifiesto se ha presentado este domingo en Madrid y posteriormente se ha hecho público al término de la marcha en la capital en apoyo al pueblo palestino que ha congregado a alrededor de 35.000 personas.

El manifiesto pide a Israel un alto al fuego y que se permita la apertura de un corredor humanitario y a Hamás se le pide el cese de las acciones terroristas y la liberación de los rehenes. «Se debe cumplir la legalidad internacional y reconocer el derecho de Palestina a su libre determinación y tener un estado propio», ha subrayado.

Entre el millar de firmantes, se encuentran alrededor de 100 personalidades de la cultura como José Sacristán, Juan Diego Botto, Rozalén, Silvia Pérez Cruz, Miguel Ríos, Charo López, Antonio de la Torre o Clara Lago, así como los directores Javier Fesser, José Corbacho, Fernando Trueba o Fernando Colomo.

Igualmente, han respaldado el texto el pintor Antonio López, el fundador de la ONT, Rafael Matesanz o las actrices Mercedes Sampietro, Marisa Paredes, Julieta Serrano o Assumpta Serna, así como los escritores Rosa Montero y Juan José Millás, la cantante Soledad Giménez, el artista Santiago Sierra, el rapero Rayden, el dibujante Nazario o el geólogo y divulgador científico Nahum Méndez.

También destacan las firmas de los periodistas Jesús Maraña, director de InfoLibre; Ana Pardo de Vera, directora corporativa de Público; Carles Mesa y Fran Sevilla, de RNE; Javier del Pino, conductor de ‘A vivir que son dos días’ de La SER, o los periodistas Manuel Rico, Guillermo Fesser, Chelo García Cortés y la escritora Pilar Urbano.

Entre los firmantes también se encuentran políticos como Gaspar Llamazares o Joan Baldoví, y hasta 50 organizaciones, entre ellas PACMA, Recortes Cero, la Unión Democrática de Pensionistas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid o la Federación de Sindicatos de Periodistas.

El documento ha sido presentado por la portavoz del partido político Recortes Cero, Nuria Suárez, que en declaraciones a Europa Press, ha condenado «tajantemente» el terrorismo de Hamás, aunque ha matizado que «eso no justifica el genocidio sobre Palestina». «El título del manifiesto no es solo un título, también un objetivo. No hay que parar hasta que no se pare la guerra», ha afirmado.