Roberto Benigni recibirá el León de Oro de Honor en el Festival de Venecia 2021

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) –

El actor y cineasta italiano Roberto Benigni recibirá el León de Oro honorífico en reconocimiento a su carrera en la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que tiene previsto celebrarse entre el 1 y el 11 de septiembre de este año. Sucederá así a la cineasta hongkonesa Ann Hui y a la actriz británica Tilda Swinton, quienes fueron reconocidas con este galardón en la Mostra del año pasado.

Ganador dos Premios Oscar, tres David di Donatello, un BAFTA, el Gran Premio del Jurado de Cannes y un premio de la Academia de Cine Europeo por ‘La vida es bella’, el León de Oro de Honor se le otorga «por su enfoque innovador e irreverente que rompió las reglas y las tradiciones». «Roberto Benigni destaca como una figura de referencia única e inigualable«, destaca Alberto Barbera, director de la Biennale, en un comunicado de prensa.

«Brilla en todo lo que hace gracias a su exuberancia e impetuosidad, su manera generosa de acercarse al público y la alegría apasionada que es capaz de transmitir, sello distintivo de su obra. Con un eclectismo admirable y siempre fiel a la forma, es uno de los actores cómicos más extraordinarios que existe en la cinematografía italiana», añade.

#BiennaleCinema2021 #RobertoBenigni is the Golden Lion for Lifetime Achievement of #Venezia78!

«My heart is full of joy and gratitude. It’s an immense honor to receive such an important recognition of my work from the Venice International Film Festival» → https://t.co/rayK4p6M7X pic.twitter.com/0NSmYs3YL7

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) April 15, 2021