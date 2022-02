RTVE publica el desglose de los votos del jurado del Benidorm Fest y defiende su profesionalidad e «independencia»

«La música española ha sido, es y será la única candidata de RTVE», ha afirmado María Eizaguirre

Radiotelevisión Española (RTVE) ha hecho público el desglose de los votos del jurado del Benidorm Fest y ha defendido su «profesionalidad» e «independencia», exigiendo «respeto» para sus integrantes. «Las normas eran claras, no hay dos realidades, no hay denuncias, no hay impugnaciones», ha señalado este miércoles la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

«La música española ha sido, es y será la única candidata de RTVE», ha manifestado en una rueda de prensa celebrada en Torrespaña para abordar la polémica surgida en torno al Benidorm Fest, el certamen organizado para elegir al representante de España en Eurovisión 2022. Eizaguirre ha estado acompañada por el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, quien ha procedido al desglose de las votaciones del jurado, público y jurado demoscópico.

María Eizaguirre ha defendido que «los miembros del jurado fueron elegidos por sus conocimientos en la música y fueron elegidos para que votaran con absoluta libertad, sin chantaje ni presiones». «Y desde aquí pedimos respeto», ha subrayado, al tiempo que ha negado favoritismo hacia la ganadora Chanel, para quien ha pedido ahora «apoyo sin fisuras».

En este acto, el secretario general de RTVE ha desglosado la valoración numérica de cada miembro del jurado profesional, pero sin revelar la identidad de cada uno de ellos. El jurado estaba integrado por Natalia Calderón, Miryam Benidited, Estefanía García, Felix Bergsson y Marvin Dietmann. En suma otorgó los siguientes votos: Chanel (51), Rigoberta Bandini (46), Blanca Paloma (39), Rayden (37), Tanxugueiras (30), Xeinn (30), Varry Brava (25) y Gonzalo Hermida (12).

Alfonso Morales ha explicado que, de las llamadas y sms, se registraron 192.000 votos durante el tiempo de votación de la gala, en la que se colapsaron las líneas. Las llamadas y SMS se convirtieron en puntos y se repartieron proporcionalmente.

TANXUGUEIRAS, 70,75% DEL TELEVOTO

De todas ellas, el desglose del televoto es el siguiente: Tanxugueiras recibió el 70,75% del total; Rigoberta Bandini tuvo un 18,08%; Chanel un 3,97% del total; Varry Brava, un 2,26%; Rayden obtuvo el 2,12%; Blanca Paloma, 1,04%; Xeinn tuvo un 1,01%; y Gonzalo Hermida se llevó el 0,66% de los votos de la audiencia.

En relación con el jurado demoscópico, formado por una muestra de 350 personas que representan a la población española, el sentido del voto fue el siguiente: Tanxugueiras con 2.658 puntos (14,59%); Chanel con 2.624 puntos (13,88%); Rigoberta Bandini con 2.555 (13,52%); Gonzalo Hermida con 2.385 (12,62%); Rayden con 2.300 (12,17%); Varry Brava, con 2.152 (11,39%); Blanca Paloma con 2.063 (10,92%); y Xeinn con 2.063 (10,92%).

RTVE ENTIENDE «LA RESACA EMOCIONAL»

Según ha comentado María Eizaguirre, quien ha reiterado su apoyo a Chanel como representante de España en Eurovisión 2022, RTVE entiende «la resaca emocional» y que «había muchas ilusiones, muchas emociones contenidas» en torno a cada una de las canciones. «El jurado ha actuado con libertad», ha insistido la directiva, para después negar que haya habido «tongo» e remarcar que no ha habido «nada turbio detrás» del concurso.

Alfonso Morales ha apostillado también que no ha existido incompatibilidad ni conflicto de intereses de ninguno de los miembros del jurado profesional, que no han recibido remuneración por su labor en el certamen. En este punto, la directora de Comunicación ha defendido el anonimato de las votaciones del jurado por ser «lo más prudente», tras los últimos acontecimientos, en los que incluso ha habido «amenazas de muerte».

En su exposición inicial, Eizaguirre ha declarado: «Podemos decir con orgullo y tranquilidad que es una misión cumplida. España ha triunfado. El éxito del Benidorm Fest es un éxito de la música. España ha ocupado el lugar que se merece. Somos ejemplo de fraternidad, una muestra de esa España unida, diversa y plural. Y que celebra el éxito del otro con deportividad, un éxito que es de todos».

Al ser preguntada sobre si la Corporación pública tenía algún interés particular en la victoria de Chanel, tanto la directora de Comunicación como el secretario general lo han negado «rotundamente» y han defendido que su propósito era que se trabajase con «independencia». «Aquí lo único que hay son 13 canciones que cualquiera de ellas podría haber ganado. Para nosotros todos son ganadores. Y para RTVE todas ellas eran idóneas para representar a España en Turín», ha recalcado Eizaguirre.

Sobre las acusaciones relativas a que ‘SloMo’ no cumple con el porcentaje de palabras en español requerido, Eizaguirre ha zanjado: «Muchos de esos recuentos incluyen como palabras en inglés algunas palabras aceptadas por la RAE y sonidos que no los hemos considerado en ningún idioma. La letra cumple con el reglamento del Benidorm Fest». Alfonso Morales a puntualizado que en total, el tema ganador tiene un 61,4% en español, 28,7% en inglés y de 9,9% de onomatopeyas. Finalmente, ha negado la vinculación de Tony Sánchez-Ohlsson con la candidatura de Chanel, más allá de su papel como asesor.

CHANEL «EMPIEZA A ESTAR MEJOR»

En relación con cómo se encuentra Chanel, María Eizaguirre ha dicho que «empieza a estar mejor» tras toda la polémica, que es «una mujer fuerte», que está «asimilando» lo que ha ocurrido, en ocasiones, «no ha sido agradable». La directiva de RTVE ha llamado a hacer una reflexión sobre los discursos de odio y ha apostado por la «tolerancia cero».

Por otro lado, María Eizaguirre ha hecho autocrítica y ha reiterado que RTVE seguirá trabajando para solventar los posibles errores que se hayan podido producir en el festival o incluso revisar o reajustar el sistema de votación. Así, ha afirmado que ya se han detectado algunas cosas como «mejorables» y ha añadido que en la próxima edición se modificarán cosas «sin duda» para que el festival «siga creciendo».

La cantante cubano-catalana Chanel se alzó ganadora del Benidorm Fest con su tema ‘SloMo’, después de que los miembros del jurado profesional le otorgaran 51 puntos, el máximo de puntuación de la gala, en la final celebrada el pasado 29 de enero en la ciudad alicantina.

El grupo Tanxugueiras fue el que más puntuación obtuvo tanto por el voto demoscópico como por la modalidad del televoto, siendo las favoritas de la noche, junto a Rigoberta Bandini, a pocos puntos del trío de gallegas. Según la mecánica de votaciones del festival, el 50% de la votación la decide el jurado profesional, mientras que el otro 50% es del público demoscópico (25%) y del televoto (25%).

La discordancia entre el criterio del público y del jurado profesional ha suscitado una gran controversia en redes sociales, generando un debate que ha llegado esta semana al Parlamento. En las Cortes Generales varias formaciones políticas, como Unidas Podemos, el Partido Popular o el BNG, han registrado iniciativas pidiendo explicaciones sobre el sistema de votación y los posibles vínculos de uno de los miembros del jurado con la intérprete ganadora, entre otras.

Casi 3 millones de espectadores (un 21% de share o cuota de pantalla) vieron la final del Benidorm Fest en La 1 de RTVE y un total de 6.546.000 espectadores vieron en algún momento la final, que registró su minuto de oro a las 00.04 horas, con 3.499.000 espectadores (27,7%). Por comunidades autónomas, destaca el seguimiento que tuvo el certamen en Galicia (49,6%), Madrid (28,9%), Valencia (25%) y Murcia (23,3%), por encima de la media.

‘SloMo’ es un tema que mezcla pop dance actual con toques latinos y urbanos. En las casas de apuestas a nivel internacional, la propuesta española se encuentra en el Top 10 para ganar la 66ª edición del certamen europeo, según RTVE.