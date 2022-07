Santiago Segura emula a Georgie Dann con ‘Padre no hay más que uno 3’: «Intento hacer la mejor película del verano»

«No quedó nadie sin coger el COVID«, dice sobre las circunstancias del rodaje en medio de la ola de contagios por la variante Ómicron

Santiago Segura ha presentado este miércoles en Madrid la tercera entrega de ‘Padre no hay más que uno’, tras los buenos resultados de las dos anteriores, que también se lanzaron en verano, y al estilo de Georgie Dann con sus hits veraniegos, aspira a hacer la mejor película del verano.

«Me parece bien que se me compare con un gran profesional como él. Igual que él lograba ser la canción del verano, yo intento hacer la mejor película del verano«, ha asegurado durante una entrevista con Europa Press del cineasta y otros intérpretes de la cinta.

El también actor ha reconocido que el rodaje de ‘Padre no hay más que uno 3’ «ha sido el más difícil» de su trayectoria, porque el elenco de artistas tuvo que hacer frente al notable aumento de contagios COVID, por la variante Ómicron. «No quedó nadie sin coger el COVID. Intentábamos guardar todas las medidas de seguridad y nos dimos cuenta que aún así nos contagiábamos y era porque esta variante era muy infecciosa. Yo he estado dos años con la vacuna sin pasarlo y de repente aquí todo el cuidado fue poco», ha afirmado.

La actriz Loles León, que repite papel de abuela en esta tercera entrega, también ha señalado que el rodaje «fue muy duro» porque, a los altos contagios de coronavirus, también se unió el estado de salud de su amigo Antonio Resines, en la UCI durante 36 días, quien había sido elegido para hacer el papel de abuelo, que finalmente recayó en Carlos Iglesias.

LOLES LEÓN LLORABA POR RESINES

«Su estado de salud ensombreció el rodaje porque mientras grabábamos teníamos su parte diario y hubo un día que yo ya me puse a llorar porque nos enteramos de que no mejoraba y lo pasé realmente mal», ha manifestado.

La veterana actriz ha reconocido que se siente muy bien en su papel de abuela de seis nietos, y que en esta ocasión, durante las navidades, rompen una figura del Belén de colección de su padre Javier (Santiago Segura) que provocará que deban conseguir por todos los medios una igual.

La película se inicia con una secuencia en la que aparecen Santiago Segura y Toni Acosta bailando, cuya grabación tuvo que adelantarse cuatro semanas por los contagios y que terminó por provocar la infección del propio Segura.

«La escena era uno de mis sueños dorados desde pequeño«, ha sostenido el director, quien en una celebración de la segunda entrega de la película ya le comentó a su compañera Toni Acosta esta idea.

«Ensayamos mucho, contamos con una coreógrafa y la verdad es que estuvo genial esa escena y vivir los momentos que tuvimos. Asi que tengo que reconocer que el contagio de Santiago Segura mereció la pena«, añade la actriz que encarna el papel de Marisa, la madre.

«LO MEJOR ES LA ACEPTACIÓN DEL PÚBLICO»

Por otro lado, Santiago Segura ha afirmado sentirse «tan feliz» y «pletórico» por el reconocimiento del público aunque no se traduzca en galardones. «Imagínate que me dan los premios pero el público no ve la película. O que el público no vaya ni tampoco me den los premios. Aunque también cabe la posibilidad de que el público vaya al cine y me den los premios, pero eso sería abusar«, ha ironizado.

Por ello, ha recalcado que «la cosa más bonita del cine es la aceptación del público», al tiempo que ha reconocido que su intención con la cinta es que la gente se ría y desea no ofender a nadie, aunque sabe que eso es algo complicado.

«El límite del humor está en la risa de la gente. Si al contar un chiste, la mayoría se ríe es válido. Cuando ocurre lo contrario, es cuando el chiste es incorrecto«, ha reflexionado.

LA IMPORTANCIA DE VISIBILIZAR AL COLECTIVO LGTBI

En la semana del Orgullo de Madrid 2022 (MADO), Loles León se ha convertido en una referente del movimiento por una escena suya en el cortometraje ‘El Mundo Entero’, donde clama contra la homofobia y realiza un alegato a favor de la libertad sexual de cada uno. Esto le ha valido para que, como ha indicado, esa escena supere las 19 millones de visualizaciones, tras su difusión en los últimos años en el mes del orgullo.

«Es importante seguir visibilizando para que la gente lo vea ya como algo normal. Y los que todavía no encajan estos asuntos, lo vean un poco más normalizado por parte de todos. Es bastante importante que cada año, se difunda esta escena y yo en mi obra ‘Una noche con ella’ repite ese mismo discurso«, ha insistido.

Por su parte, Toni Acosta ha recalcado que «no se debe dar ni un pasito atrás» para lograr que «esa normalidad sea real en aquellos entornos en los que aún no se acepta».





