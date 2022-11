Santiago Segura presenta ‘A todo tren 2’: «Estoy pletórico. Es histórico ser el director más taquillero durante 4 años»

Florentino Fernández, que participa en la película, califica de «triste» que la Academia del Cine no reconozca a Santiago Segura

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) –

Santiago Segura tiene nueva película, ‘A todo tren 2: Ahora son ellas’, que se estrena en cines el próximo 2 de diciembre, y lo hace «pletórico» tras ser, por cuarto año consecutivo, el director más taquillero del cine español al alcanzar más de 15 millones de euros en taquilla y reunir a más de 2.700.000 espectadores, con su película ‘Padre no hay más que uno 3’, según datos del Ministerio de Cultura y Deportes hasta el 20 de noviembre, recogidos por Europa Press.

«Es algo histórico que el mismo director haya sido el más taquillero durante cuatro años pero no se lo digas a nadie que me pueden coger manía«, ha ironizado Segura, en una entrevista con Europa Press.

El director ha asegurado estar «feliz» porque esos datos son la prueba de que el público responde. «A mí me encanta la película (Padre no hay más que uno 3) y de repente encuentro que a más de dos millones y medio también, asi que ya está«, ha comentado.

Al respecto, Florentino Fernández, quien también participa en ‘A todo tren 2’, ha lamentado que la Academia del Cine no reconozca a Segura «como se merece» ni a la comedia. «Está claro que no se le reconoce. Los números están ahí y es triste que la industria no lo haga«, ha manifestado.

En esta ocasión, Santiago Segura ha cedido la dirección de ‘A todo tren 2’ a Inés de León porque, como él mismo ha declarado, es un gran fan de la directora, que ha hecho películas como ‘¿Qué te juegas?’. «Soy fan de su obra y creo que ha hecho una muy buena comedia, aunque como directora está un poco desequilibrada«, ha bromeado el director, que también participa como actor en la cinta.

Para Inés de León ha supuesto una oportunidad dirigir un guión de Segura y Marta González de Vega, y ha desvelado cómo fue el ofrecimiento. «Me lo dijo un día por la calle que nos encontramos y me emocioné mucho. Pero cuando llegué a mi casa me di cuenta de lo importante que era y sentí un poco de presión«, ha afirmado. En este punto, Segura ha elogiado a su compañera y ha augurado que «dará mucho de qué hablar» por sus buenos trabajos.

Las protagonistas de este filme son Paz Vega y Paz Padilla, quienes serán las encargadas de dejar a un grupo de niños solos en un tren. «He disfrutado mucho el rodaje, tenía ganas de hacer una comedia loca, ligera y divertida. Trabajar con Paz Padilla ha sido una suerte«, ha explicado Paz Vega a Europa Press.

Por su parte, Paz Padilla ha confesado que el asunto que más le preocupó durante el rodaje fue no defraudar a Santiago Segura porque «es muy exigente consigo mismo y con los actores y cualquier cosa no le va a valer», aunque ha agradecido el «regalo» de participar en ella. «Creo que he aportado esa locura y frescura que yo tengo, que no puedo estar inmóvil», ha respondido. Por su parte, Paz Vega la ha calificado de «compañera ideal» para rodar ‘A todo tren 2’.

CAMEO ESTRELLA

Una de las sorpresas de la película es la pequeña participación del actor turco Kerem Bürsin, conocido por su papel como Serkan Bolat en la serie ‘Love is in the air’, con el que Paz Padilla ha bromeado mucho.

«Lo siento por las fans de Kerem pero yo creo que ya no vuelve a España por mi culpa. Le hacía muchas bromas y seguramente no las entendía«, ha dicho entre risas la actriz.

El actor turco, como ha confirmado Santiago Segura, tiene ganas de trabajar en España y por ello ha participado en la película. «Me gusta sorprender al espectador y esto ha sido una sugerencia de Antena 3 y Warner. Ha sido maravilloso«, ha valorado.

UNA ESCENA A LO ‘SUPERVIVIENTES’

Durante la película, Paz Padilla y Paz Vega se han tenido que enfrentar a un viaje en helicóptero, del que se tuvieron que tirar al agua al más puro estilo ‘Supervivientes’.

«Yo he visto el programa y se revientan las tetas en la caída y yo estaba muy preocupada por las mías«, ha admitido Paz Padilla.

También han probado otros medios de transporte, como el tren, el avión o un taxi. «Para mi el momento avión ha sido lo más duro, no había aire acondicionado y fácil podía haber 52ºC. Había veces que faltaba la respiración y fueron dos días bastante complicados pero son gajes del oficio«, ha indicado Paz Vega.

El elenco lo completan actores como Carlos Iglesias, Leo Harlem, David Guapo, El Cejas o los niños Luna Fulgencio, Sirena Segura, Alan Miranda, Eneko Otero, Javier García, Hugo Simón y Verónica López.