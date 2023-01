Se cumplen 200 años del nacimiento de Alfred Russel Wallace

Dzoodzo Baniwa, miembro de una comunidad indígena del estado brasileño de Amazonas, lleva unos 15 años recopilando datos sobre la biodiversidad de la región. Vive en una remota aldea llamada Canadá, a orillas del río Aiarí, que desemboca en el Isana, tributario del río Negro, uno de los principales afluentes del Amazonas. La ciudad más cercana, São Gabriel da Cachoeira, está a tres días de viaje en lancha motora.

Dzoodzo (también conocido como Juvêncio Cardoso) se inspira en muchas fuentes multiculturales. Una de ellas, quizá inesperada, es un libro escrito hace 170 años por el naturalista británico Alfred Russel Wallace, quien visitó los ríos Amazonas y Negro en sus expediciones de 1848-1852. Una narración de viajes por el Amazonas y el Río Negro es un relato detallado de las especies silvestres y los pueblos con los que se encontró cerca del hogar de Dzoodzo, entre ellas el gallito de las rocas guayanés (Rupicola rupicola), un ave de color naranja brillante que describió como «una criatura magnifica… posada en medio de la penumbra, resplandeciendo como una masa de brillantes llamas».

La pasión que Dzoodzo siente por la biodiversidad local se ve reflejada en el trabajo que realiza en la Escola Baniwa Eeno Hiepole, una escuela destinada a promover el desarrollo sostenible y el bienestar indígena en una zona de la Amazonia. Su sueño es que, algún día, se pueda convertir en una universidad y un instituto de investigación gracias al cual se profundice en el conocimiento científico de las especies de la región, entre ellas R. rupicola.

Wallace, que nació hace 200 años, el 8 de enero de 2023, es conocido sobre todo por haber provocado que Charles Darwin se decidiera a publicar El origen de las especies, después de que, en 1858, le escribiera una carta en la que le hablaba de su propio descubrimiento de la evolución por selección natural. La mayor parte de su trabajo posterior se basó en las observaciones que realizó durante sus expediciones por el sudeste asiático entre 1854 y 1862. En cambio, su trabajo anterior sobre la Amazonia es mucho menos conocido.

Del tiempo que pasó en Brasil se pueden extraer valiosas lecciones, en especial para los ecologistas y científicos actuales. Puede que la más importante de todas sea prestar atención a lo que los pueblos locales cuentan sobre su propio territorio.

Barreras y límites

Wallace realizó dos contribuciones fundamentales que condicionaron la idea que tenemos de la Amazonia, la región con mayor biodiversidad de todo el mundo que ocupa partes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana francesa.

El 14 de diciembre de 1852, Wallace leyó su manuscrito «Sobre los monos del Amazonas» en una reunión de la Sociedad Zoológica de Londres. En ese estudio, publicado posteriormente, planteó una hipótesis sobre cómo se produjo la diversificación de los organismos amazónicos: la hipótesis de la barrera fluvial.

En su artículo explica que los grandes ríos amazónicos actúan como limites espaciales de las áreas de distribución de varias especies de primates: «Pronto descubrí que el Amazonas, el río Negro y el Madeira eran una especie de frontera que ciertas especies nunca sobrepasaban». Desde 1852, su idea de que los grandes ríos actuarían como barrera geográficas que moldeaban la distribución de especies ha sido corroborada, critica y debatida por muchos especialistas. Está claro que el fenómeno que describió es válido para algunos grupos, como los monos y las aves, pero no lo es tanto para otras especies, como las plantas o los insectos.

Más adelante, se realizaron numerosas investigaciones destinadas a averiguar si los patrones de distribución de especies observados por Wallace son una prueba de que la evolución de la red de drenaje amazónica impulsó la diversificación de especies. Durante los últimos años, los geólogos y los biólogos han demostrado que este sistema de drenaje, que incluye algunos de los ríos más grandes del mundo, es dinámico, y que sus reordenamientos provocan cambios en las áreas de distribución de especies. Por esta razón, las áreas actuales de distribución de las especies contienen información sobre cómo ha cambiado el paisaje amazónico a lo largo del tiempo.

Su segunda contribución fundamental también se puede encontrar en el artículo de 1852. Wallace se dio cuenta de que las diferentes regiones albergaban especies diferentes. Describe como «varias especies guayanesas llegan hasta el Río Negro y el Amazonas, pero no los cruzan; las especies brasileñas, por el contrario, llegan hasta el Amazonas, pero no lo rebasan por el norte. Varias especies ecuatorianas del este de los Andes llegan hasta la lengua de tierra situada entre el Río Negro y el Alto Amazonas, pero no sobrepasan ninguno de esos ríos, y otras de Perú están limitadas al norte por el Alto Amazonas, y al este por el Madeira». A partir de estas observaciones, concluyó que «existen cuatro regiones, la guayanesa, la ecuatoriana, la peruana y la brasileña, cuyos límites por un lado están determinados por los ríos que he mencionado».

Aunque la Amazonia aparece representada en la mayoría de mapamundis como una elipse única, grande y verde, en realidad es un lugar heterogéneo, en el que cada región y tipo de hábitat alberga un conjunto diferente de especies. Las cuatro regiones propuestas por Wallace están delimitadas por los mayores ríos de la región: el Amazonas, el Negro y el Madeira. Pero ahora sabemos, gracias a estudios posteriores sobre las áreas de distribución de las especies, que existen más regiones, conocidas como áreas de endemismo, algunas de las cuales también están delimitadas por estos y otros grandes ríos amazónicos, como el Tapajós, el Xingú y el Tocantins.

El reconocimiento de esta heterogeneidad espacial en la distribución de las especies amazónicas (propuesta por primera vez por Wallace), es básico para la investigación, la conservación y la planificación actuales. En cada área de endemismo hay especies que solo viven allí. Y el impacto antropogénico, como la deforestación, los incendios forestales y el desarrollo, no afecta a todas las áreas por igual. Más de la mitad de la Amazonia se encuentra dentro de reservas federales o estatales o en tierras indígenas (territorios que, de manera oficial, pertenecen a los pueblos indígenas). Pero casi la mitad de las áreas de endemismo de la región están en el sur, cerca de la frontera agrícola, por lo que las especies que contienen están gravemente amenazadas por la pérdida de hábitat.

Conocimiento local

Aunque los escritos de Wallace nos dan a entender que en muchos aspectos admiraba a la mayoría de los indígenas que conoció, sobre todo a los de la cuenca alta del Río Negro, los seguía viendo a través del prisma colonial europeo de su época. En Una narración de viajes por el Amazonas y el Río Negro, escribe que las comunidades indígenas se hayan «en un estado bajo de civilización», aunque parecen ser «capaces de convertirse, mediante la educación y el buen gobierno, en una comunidad pacífica y civilizada».

A pesar de esas palabras, respetó los conocimientos locales mucho más que cualquiera de sus contemporáneos. En su artículo de 1852, por ejemplo, señala que sus colegas naturalistas europeos suelen aportar muy poca información sobre el lugar en el que hallaron sus especímenes recolectados y no especifican cuál es su posición en relación con las márgenes de los ríos. En cambio, escribe que «los cazadores nativos son plenamente conscientes» del impacto de los ríos en la distribución de las especies, «y siempre los cruzan cuando quieren conseguir determinados animales que se encuentran en una de las orillas del río, pero nunca en la otra». Del mismo modo, en su libro de 1853, Wallace corrobora con frecuencia sus hallazgos con información que le aportaron los pueblos indígenas. Por ejemplo, sobre las preferencias en cuanto a hábitat del paragüero ornado (Cephalopterus ornatus) o del manatí del Amazonas (Trichechus inunguis).

Dada la enorme vastedad y complejidad de la Amazonia, y teniendo en cuenta que trabajó en la región solo cuatro años, si no se hubiera apoyado en el conocimiento local no habría podido adquirir tantos conocimientos.

Los pueblos indígenas amazónicos han tenido que soportar la invasión de sus tierras, la esclavitud, la violencia de los invasores y la imposición de otras lenguas y culturas. Y aun así, numerosos investigadores indígenas desean ampliar sus conocimientos sobre la Amazonia combinando las cosmovisiones indígena y europea. Mientras tanto, si queremos comprender mejor cómo está organizado el sistema socioecológico amazónico y cómo le afectan el cambio climático y los impactos locales y regionales, hemos de aprender de los científicos indígenas.

Las 98 tierras indígenas de la cuenca del río Negro ocupan más de 33 millones de hectáreas. Si Dzoodzo tiene éxito y logra construir una universidad y un instituto de investigación en la región, los estudiantes escolares no tendrán que abandonar su tierra natal para poder optar a una educación superior. La comunidad tendrá los medios necesarios para documentar y registrar sus conocimientos y los de sus antepasados de una forma más sistemática. El hecho de obtener un reconocimiento y unas titulaciones equivalentes a las del resto de científicos no indígenas, facilitaría su asociación con otras entidades, tanto a nivel nacional como internacional.

En la actualidad, los indígenas de la cuenca del Río Negro ya no son objetos de estudio, sino que se han hecho cargo de su propia investigación utilizando herramientas de diferentes culturas. De hecho, Dzoodzo recurre a los escritos de Wallace para aprender más sobre cómo vivían sus propios antepasados.

Tal vez la conexión lejana existente entre Wallace y Dzoodzo, que abarca tantos años y culturas tan dispares, pueda inspirar nuevas asociaciones con los científicos locales. Todos saldremos ganando.

Camila C. Ribas/Nature

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con el permiso de Nature Research Group.