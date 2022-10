¿Son preocupantes las mutaciones del virus de la viruela del simio?

Cuando, hace unos meses, los investigadores del Departamento de Salud de Minnesota, en St. Paul, estaban secuenciando muestras del virus de la viruela del simio, realizaron un descubrimiento sorprendente. En una muestra recogida de una persona infectada, faltaba una gran parte del genoma del virus y otra parte se había desplazado a un lugar totalmente distinto de la secuencia.

Recurrieron a Crystal Gigante, microbióloga de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta, para que les ayudase a examinar las mutaciones. Juntos, encontraron supresiones y reordenamientos similares en otros genomas del mismo virus recogidos en Estados Unidos. Informaron de ello en un artículo que publicaron el 17 de septiembre en el servidor de preimpresión bioRxiv y que no ha sido sometido a revisión por pares.

Aunque, de momento, los científicos no están alarmados, intentan entender por qué han aparecido esas alteraciones y qué podrían significar para el brote mundial de viruela del simio. Estas mutaciones son un duro recordatorio de que incluso los poxvirus (virus de ADN que tienden a evolucionar más lentamente que los virus de ARN, como el coronavirus SARS-CoV-2) cambiarán con el tiempo, señala Elliot Lefkowitz, virólogo computacional de la Universidad de Alabama en Birmingham. Y cuanto más se transmita el virus entre humanos, añade, más oportunidades tendrá de evolucionar.

Las mutaciones que analizó Gigante no consistían en modificaciones producidas en una sola letra, algo que suele suceder en el genoma del SARS-CoV-2. En algunos casos, habían desaparecido genes enteros. En una muestra de una persona infectada en Florida faltaba un tramo de aproximadamente el 7% del genoma. Pero es demasiado pronto para saber si esas mutaciones son beneficiosas, neutras o perjudiciales para el virus, afirma Lefkowitz. Si las autoridades sanitarias detectan un aumento en el número de muestras del virus que portan estas variaciones, podría ser una posible señal de que las mutaciones están ayudando a la propagación del virus.

Posibles estrategias

A Eneida Hatcher, viróloga evolutiva del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Bethesda, en Maryland, no le sorprendieron esas supresiones y reordenamientos detectados por primera vez en Minnesota. En 2015, codirigió con Lefkowitz un estudio en el que se mostraba que tales mutaciones son comunes en la mayoría de los poxvirus y que casi todos los genes afectados están situados en las regiones finales, o terminales, del genoma viral. «Fue muy agradable ver cómo se reproducían algunas de las mutaciones que habíamos visto en el pasado», señala Hatcher.

Los ortopoxvirus, un género de poxvirus al que pertenecen el virus de la viruela del simio y el virus de la viruela, comparten un conjunto básico de unos 174 genes en el centro de sus genomas. Pero sus regiones terminales son más variables y contienen menos genes esenciales. Se cree que algunos de los genes de estas regiones codifican proteínas que ayudan a desarmar las respuestas inmunitarias de los hospedadores y, además, están adaptados para infectar a hospedadores específicos, afirma Lefkowitz.

En esto se basa una hipótesis que explica por qué el virus de la viruela se especializó en infectar a los humanos. En el transcurso de miles de años, una versión anterior del virus podría haber perdido los genes de sus extremos que le permitían infectar a una amplia gama de especies animales para especializarse finalmente en infectar a los humanos. (Antes de que la viruela fuera erradicada, mataba a tres de cada diez personas contagiadas.)

Algunos científicos temen que se produzca una situación similar con la viruela símica, que, en la actualidad, es bastante generalista; puede infectar a muchos mamíferos, entre ellos, a varias especies de roedores y a los humanos.

Es muy difícil predecir cómo cambiará el comportamiento de este virus a medida que muta, ya que todavía no se ha podido averiguar cuál es la función de muchos genes de su extenso genoma. Por ejemplo, aunque se sabe con certeza que dos cepas del virus de la viruela del simio ya se propagaban en África hace más de 17 años, aún no se ha podido averiguar qué genes son los responsables de la diferencia existente entre las tasas de mortalidad de ambas, señala Lefkowitz. La tasa de mortalidad de uno de ellos, el clado I, predominante en África Central, es de aproximadamente el 10 por ciento. El clado II, que circula en África Occidental, tiene una tasa de mortalidad de entre el 1 y el 3 por ciento.

Análisis de los genomas

Mediante el análisis de los genomas del virus de la viruela símica, los científicos están intentando averiguar cómo se pudo desencadenar el brote mundial. De momento, ya han localizado un patrón de mutaciones de una sola letra, diferente al detectado por primera vez en Minnesota, que parece ser una huella genética de la batalla en curso entre el sistema inmunitario humano y el virus. Utilizando los datos recogidos hasta ahora para calcular el número aproximado de mutaciones que se espera que se produzcan cada año, han calculado que la cepa responsable del brote mundial saltó de los animales a los humanos a principios de 2016. Eso es más de un año y medio antes de que las autoridades sanitarias nigerianas detectaran el brote que a día de hoy sigue activo.

La buena noticia es que, aunque este virus sigue evolucionando, ninguna mutación ha afectado a la parte de su genoma que codifica una proteína a la que se dirige el tecovirimat, un fármaco antiviral que se está probando. Pero podrían surgir problemas en las pruebas de diagnóstico. Para averiguar si una muestra está contagiada con el virus de la viruela del simio, los técnicos realizan una reacción en cadena de la polimerasa (PCR), con la que detectan las secuencias objetivo en el genoma del virus. Gigante y su equipo descubrieron que, en una de las muestras que habían analizado, una de las dos copias que contenían una de esas secuencias se había borrado. Aunque la prueba de PCR dio un resultado positivo, los autores advierten que este tipo de mutaciones podrían acabar por invalidarla.

La atención mundial prestada a la viruela símica ayudará a los investigadores a comprender no sólo el virus que causa la enfermedad, sino también los poxvirus en general, afirma Hatcher. Antes de este año, solo se habían secuenciado casi por completo unos 100 genomas de este virus, afirma. Ahora, se han depositado unos 2.000 en repositorios internacionales. «Me alegra ver cómo la colaboración a nivel internacional a la hora de vigilar la aparición de mutaciones y recopilar secuencias genómicas ha continuado más allá de la pandemia de COVID-19.»

Max Kozlov/Nature News

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con el permiso de Nature Research Group.

Referencia: «Genomic deletions and rearrangements in monkeypox virus from the 2022 outbreak, USA». Crystal M. Gigante et al. en el archivo de preimpresión bioRxiv, 508251, 17 de septiembre de 2022.