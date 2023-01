Terraplanistas, antivacunas y creyentes en la conspiración de los reptilianos tienen más ideas erróneas sobre el cáncer

Con el auge de Internet en todo el mundo, multitud de personas tienen un acceso casi ilimitado a ingentes cantidades de información, un hecho sin precedentes en la historia. Sin embargo, las noticias falsas y la desinformación campan también a sus anchas por la red de redes, especialmente en el ámbito de la salud.

Casi la mitad de las muertes por cáncer se podrían evitar mediante diversas medidas, como evitar el consumo de alcohol y tabaco y seguir una dieta saludable. Sin embargo, este hecho puede quedar enterrado entre datos falsos en Internet que confunden a las personas sobre qué factores causan de verdad cáncer y cuáles no. Precisamente, el cáncer es uno de los temas sanitarios en los que existe gran cantidad de desinformación en Internet. En la práctica, la confusión o el desconocimiento podría incrementar el riesgo de sufrir esta enfermedad entre las víctimas de la desinformación, por no tomar medidas eficaces para prevenirlo.

Colectivos como terraplanistas, antivacunas y creyentes en diversas teorías de la conspiración (como aquellos que defienden la existencia de los reptilianos: criaturas extraterrestres que, supuestamente, dirigen el mundo) se caracterizan por contar con fuertes creencias en conceptos desacreditados por la ciencia y los hechos. Hasta hace poco, no existían estudios que hubieran profundizado en las ideas sobre la prevención del cáncer que tenían estos grupos de personas. Ahora, un grupo de investigadores españoles ha difundido de forma reciente sus hallazgos sobre esta cuestión en la revista The British Medical Journal.

Para llevar a cabo el estudio, entre enero y marzo de 2022 los científicos publicaron una encuesta anónima en línea a usuarios de varias plataformas muy populares, entre ellas ForoCoches, Reddit y 4chan. En el cuestionario se preguntaba a los participantes varios datos personales, como la edad, el género, el país de residencia, el año de nacimiento, el nivel educativo y si su trabajo era del ámbito sanitario. Además, también se interrogó sobre varias facetas relacionadas con la salud: preferencia por la medicina convencional o por las pseudoterapias, antecedentes personales de cáncer, el peso y la altura, el consumo de alcohol y tabaco, o si estaban o no vacunados contra la COVID-19.

La encuesta se centró principalmente en preguntar a los voluntarios qué factores (reales o falsos) pensaban que podían provocar cáncer y si creían en conspiraciones como la Tierra plana o los reptilianos. Las causas reales de cáncer que se incluyeron en el cuestionario fueron, entre otros, fumar, el consumo de alcohol, bajos niveles de actividad física, sufrir quemaduras solares en la niñez, tener antecedentes familiares de cáncer, la infección por el virus del papiloma humano y tener sobrepeso. Por otro lado, el documento también recogía diversas causas falsas de cáncer, como los aditivos artificiales, los productos alimentarios a base de organismos modificados genéticamente, el uso de microondas o de teléfonos móviles o vivir cerca del tendido eléctrico. Las respuestas se valoraban en una escala de cinco puntos que iba desde «Completamente en desacuerdo» a «Completamente de acuerdo».

En total, 1494 personas respondieron la encuesta al completo. De ellos, 209 (14 por ciento) no estaban vacunados contra la COVID-19, 112 (7,5 por ciento) preferían las pseudoterapias a la medicina convencional y 62 (4 por ciento) eran creyentes en la Tierra Plana o en los reptilianos.

Los investigadores observaron que era más probable que aquellos que creían en conspiraciones, preferían las pseudoterapias o no habían recibido la vacuna contra la COVID-19 tuvieron también creencias erróneas sobre los factores que causan cáncer. De media, este colectivo reconocía el 55 por ciento de las causas reales y tan solo el 19 por ciento de las causas falsas. En comparación, el resto de participantes tenían un conocimiento del 64 por ciento de los factores reales que provocan cáncer y un 42 por ciento de los factores falsos. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre los diferentes grupos con respecto a la afirmación «Parece que todo provoca cáncer». Cerca del 45 por ciento estuvo de acuerdo con ella.

Los resultados de este estudio sugieren que la desinformación digital podría tener consecuencias sobre las decisiones sanitarias de las personas. En este caso, sobre las medidas para prevenir el cáncer, al no conocer bien qué factores contribuyen a su aparición. Aunque los colectivos antivacunas, terraplanistas y creyentes en reptilianos sufrían más desinformación, el resto de los participantes también tenía importantes lagunas de conocimiento sobre el tema. No obstante, los hallazgos deben interpretarse con cautela, ya que se trata de un estudio observacional que cuenta con importantes limitaciones. Entre ellas, destaca que los voluntarios pudieran mentir en sus respuestas o el sesgo en la participación, al publicarse la encuesta en plataformas específicas de Internet.

Esther Samper

Referencia: «Everything causes cancer? Beliefs and attitudes towards cancer prevention among anti-vaxxers, flat earthers, and reptilian conspiracists: online cross sectional survey»; Sonia Paytubi et al. en The British Medical Journal, vol. 379:e072561, 21 de diciembre de 2022.