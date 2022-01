Un análisis del ARN de la sangre puede ayudar a detectar complicaciones del embarazo

Se calcula que la preeclampsia afecta a 1 de cada 12 embarazos en todo el mundo y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna. Sin embargo, en la actualidad no existe ninguna prueba que identifique las mujeres con riesgo de preeclampsia en una fase lo suficientemente temprana del embarazo como para poder aplicar un tratamiento profiláctico eficaz. Ahora, Morten Rasmussen, de la compañía biotecnológica Mirvie, en el Sur de California, junto con otros grupos de investigación, han demostrado ahora que con una sola muestra de sangre se podría identificar las madres con riesgo de preeclampsia antes de que aparezcan los síntomas clínicos.

Los autores obtuvieron más de 2500 muestras de sangre de mujeres embarazadas de diversas etnias, nacionalidades, entornos socioeconómicos y etapas de gestación. En primer lugar, al utilizar aprendizaje automático para analizar el ARN extracelular (transcritos de ARN de los tejidos materno, placentario y fetal liberados a la sangre materna), demostraron que la plataforma de ARN de Mirvie podía predecir la edad gestacional con una precisión de 14,7 días, lo que sugiere que este método puede representar un enfoque novedoso para el seguimiento de la progresión normal del embarazo.

A continuación, los autores demostraron que es posible determinar el origen tisular específico de los ARN extracelulares. A partir de los datos de mujeres muestreadas cuatro veces a lo largo del embarazo, identificaron y controlaron la abundancia de ciertos genes que se sabe que reflejan la fisiología fetal y materna durante la gestación, como los que participan en el desarrollo del corazón y la placenta del feto. También detectaron un aumento en el nivel de genes de la matriz extracelular maternos, lo que probablemente refleja el rápido crecimiento y diferenciación del útero y el cuello uterino durante la gestación. Así pues, el análisis de los perfiles de ARN extracelular proporciona una ventana no invasiva al programa de expresión génica de la unidad materno-fetal-placentaria.

Una vez caracterizado el espectro de los ARN extracelulares en el embarazo sin preeclampsia, los autores trataron de determinar si la alteración de estos al principio del embarazo permitía predecir el desarrollo de la preeclampsia. Al comparar las muestras de más de 70 mujeres con preeclampsia y 450 sin ella (grupo de control), identificaron siete genes que estaban representados de forma distinta en ambos grupos. Cuatro de estos genes (PAPPA2, CLDN7, TLE6 y FABP1) ya se habían asociado anteriormente al desarrollo de la preeclampsia. Un modelo estadístico basado en estas características genéticas tuvo una sensibilidad del 75 por ciento y un valor predictivo positivo del 32 por ciento, lo que significa que aproximadamente un tercio de las mujeres identificadas como de alto riesgo de preeclampsia desarrollarán posteriormente esta complicación. Esta estimación supera con creces las predicciones basadas en los modelos clínicos actuales.

En general, estos resultados ponen de manifiesto que la información genética de una sola muestra de sangre podría utilizarse para controlar la evolución del embarazo e identificar las mujeres con riesgo de preeclampsia antes de la aparición de los síntomas. Este estudio abre vías para mejorar el seguimiento de la salud de la madre y el feto durante la gestación, así como la capacidad de investigar los mecanismos del desarrollo in vivo.

Michael Attwaters/Nature Reviews Genetics

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con el permiso de Nature Research Group.

Referencia: «RNA profiles reveal signatures of future health and disease in pregnancy»; Morten Rasmussen et al. en Nature, vol. 601, págs. 422-427, enero de 2022.