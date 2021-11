Un collage animado, la sección oficial con 22 cortometrajes y sesiones con directores, protagonistas de Animario

La premiada realizadora checa Michaela Pavlátova y la venerada ‘Belle’ de Mamoru Hosoda, dos platos fuertes del festival

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) –

Un collage animado, la sección oficial con 22 cortometrajes y las sesiones con directores serán los protagonistas de la cuarta edición del Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid (Animario).

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que el festival, que convoca cada año a los «amantes de la animación», tendrá lugar de forma presencial del miércoles al domingo y extenderá su programación online hasta el 21 de este mes a través de la plataforma Filmin.

La proyección ‘My sunny maad’ de la cineasta Michaela Pavlátová dará inicio al festival este miércoles y será «uno de los momentos más especiales de esta edición», en el que se relata la historia de una joven checa que se enamora de un hombre afgano sin hacerse una idea de la vida que le espera en Afganistán ni de la familia a la que está a punto de unirse.

Por su parte, el japonés Mamoru Hosoda propone en ‘Belle’ una revisión cibernética del cuento La Bella y la Bestia que será la encargada de cerrar las sesiones presenciales del festival el día 14. Entre algunos de los logros que la obra ha cosechado desde su estreno, destaca el aplauso en pie de 14 minutos de duración que se le dedicó al cineasta en la última edición del festival de Cannes.

La comisaria de Animario, Carolina López, ha recalcado que en esta edición «darán cuenta de la diversidad y riqueza de temas, géneros y estilos que caracterizan la escena animada contemporánea».

Además, ha añadido que habrá piezas hechas con técnicas analógicas como el dibujo, el cut-out o el stop motion junto a otras digitales en 2D o 3D y hasta desarrolladas para realidad virtual en una programación «pensada para todos los públicos y abarcando a todo tipo de artistas».

EL COLLAGE ANIMADO, FOCO PRINCIPAL DEL FESTIVAL

Este año, el foco principal de Animario, titulado ‘No te cortes’, será para el collage animado, una técnica ligada a las vanguardias artísticas del siglo pasado y que en la actualidad toma nuevas formas con las herramientas digitales, conservando también un espíritu «transgresor, apropiacionista y sorprendente».

En este sentido, se presentará el largometraje del animador serbio Dalibor Baric titulado ‘Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus’ e incluye la proyección de obras de destacados animadores que utilizan habitualmente la apropiación y el collage animado como principal medio de expresión.

El foro acogerá también el trabajo de Aria Covamonas, artista del collage contemporáneo capaz de aunar drama, política, humor, filosofía y perspectiva de género; las animaciones hechas a mano de Stacey Steers; y el trabajo del estadounidense afincado en Alemania Colin Raff, creador del «más extraño universo» que circula libre por la red y que vendrá por primera vez a España para hablar de su trabajo y proyectarlo en pantalla grande.

Además, cualquier espectador podrá ser ‘artista invitado’ en esta edición gracias al II Reto Animario-Plaza Río-2, creando una breve animación en collage animado desde casa y mostrándola en redes sociales. Para ello, el Festival ha invitado a la cineasta y animadora Elena Duque a desarrollar un tutorial con instrucciones detalladas para construir en casa un sencillo estudio de animación mediante esta técnica.

UNA SECCIÓN OFICIAL CON 22 CORTOMETRAJES

La cineasta Michaela Pavlátová integrará, junto a los animadores Geoffroy De Crecy y Paulo Mosca, el jurado encargado de otorgar el Premio al Mejor Cortometraje de esta edición, valorado en 5.000 euros. Tendrán que escogerlo entre 22 títulos, de los que uno es estreno mundial, siete son estreno en España y 14 se presentan por primera vez en Madrid.

La sección, dedicada a cintas de corta duración, reúne una selección de trabajos donde sus creadores caminan hacia nuevas formas y motivos en total libertad. En esta edición, el público podrá también disfrutar de una cuidada selección de largometrajes de animación.

Asimismo, a la película inaugural y a la de clausura se suman ‘Archipel’ (Canadá, 2021), de Félix Dufour-Laperrière, un ensayo animado que invita a disfrutar de un «simbólico viaje» lleno de filosofía y poesía; ‘You’re Son of a Bitch’ (Filipinas, EEUU, 2020), de Avid Liongoren, un culebrón «vibrante y divertido» ambientado en la Manila; y ‘Snooty Boy’ (Austria, Alemania, 2022), de Marcus Rosenmüller y Santiago López Jover, comedia centrada en la vida de un adolescente con crítica a la sociedad puritana que le rodea.

Rodrigo Blaas, Chelo Loureiro y Alejandro Salgado serán los responsables de fallar el IV Premio a la Producción Animario-Plaza Río 2, orientado a apoyar proyectos nacionales de cortometraje independiente en proceso de desarrollo con una ayuda de 18.000 euros y que este año se debatirá entre un total de 13 propuestas. El trabajo ganador tendrá la oportunidad de completarse gracias a la ayuda del premio y formará parte de la programación del festival en la edición de 2022.

Así, el festival ofrecerá en esta cuarta edición el estreno mundial de ‘Las Alturas’, de Alejandro Salgado, cortometraje de la productora La Maleta Films que ganó el Premio a la Producción Animario-Plaza Río-2 en la edición pasada.

En este cortometraje, el cineasta parte de la «dura realidad» del comercio atípico en las fronteras de Ceuta y Melilla que separan a África de Europa. Acompañando a esta pieza, se proyectará por primera vez en la ciudad el largometraje documental ‘Barzaj’, que junto a ‘Bolingo’ y ‘Las Alturas’ conforma una trilogía.

SESIONES ESPECIALES CON DIRECTORES

Las sesiones especiales son una retrospectiva de los trabajos anteriores de Michaela Pavlátová en un encuentro con el público. A su nominación al Oscar en 1991 por ‘Words, Words, Words’, se unen otros premios como el Oso de Oro en Berlín por ‘Repete’ y el ‘Grand Cristal de Annecy’ por Tram. Además, el diseñador y animador parisino Geoffroy de Crécy, ganador del Premio Animario en la pasada edición del festival con la película Empty Places, presentará sus trabajos independientes e impartirá una clase magistral.

Asimismo, el director de cine Gonzalo Suárez, quien se ha servido del dibujo en sus últimos trabajos, presentará también su última película ‘Alas de tiniebla’. El cineasta asistirá acompañado por Anne-Helene Suárez, autora del relato que sirve de inspiración a la película, y por Pablo Auladell, autor de los dibujos, ambos Premio Nacional de Traducción y Cómic, respectivamente.

Los filmes animados de una de las escuelas de cine más antiguas y prestigiosas de Europa, la Famu (Film and TV School of the Academy of Performing Arts) de Praga, serán objeto de un foco especial con cortometrajes impresionantes y multipremiados como ‘Daughter’, de Daria Kashcheeva.

Finalmente, para completar una «mirada amplia» al panorama de escuelas europeas y conocer los talentos emergentes, el festival reúne una selección de cintas de estudiantes de escuelas españolas y francesas que se darán cita en una sesión dedicada a sus películas de graduación.