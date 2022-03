Un depredador de dientes de sable recién descubierto muestra cómo evolucionaron los hipercarnivoros

San Diego se veía muy diferente en la época del Eoceno, hace entre unos 56 millones y 34 millones de años. El clima ahora árido del área era más cálido y húmedo, sus exuberantes bosques subtropicales rebosaban de primates y marsupiales. Ahora, un fósil examinado recientemente agrega otra criatura a la lista: una nueva especie de depredador de dientes de sable.

El fósil –la mandíbula inferior de un mamífero felino– se encontró en 1988 en una construcción en Oceanside, California. Los investigadores que lo estudiaron recientemente utilizando técnicas modernas descubrieron que pertenecía a un machaeroidino previamente desconocido, o miembro de la rara subfamilia Machaeroidinae, un grupo que incluye a otros cinco depredadores carnívoros dientes de sable ahora extintos. Se cree que el espécimen tiene 42 millones de años y está bien conservado, a pesar de que se rompieron algunas piezas.

Bautizado en honor a un expresidente de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados, Blaire Van Valkenburgh, se estima que la nueva especie Diegoaelurus vanvalkenburghaeis tenía aproximadamente el tamaño de un gato montés moderno, pero con un cuerpo más largo y extremidades más cortas. (Los gatos aún no habían evolucionado cuando vivía este animal, y el linaje que los llevaría a ellos estaba evolucionando en la época en que Diegoaelurus deambulaba por la tierra). Con dientes caninos superiores alargados, se calcula que medían entre dos y tres pulgadas, la criatura probablemente acechaba mamíferos de tamaño pequeño a mediano similares a él, dicen los investigadores en un estudio publicado el 15 de marzo en PeerJ.

La coautora del estudio, Ashley Poust, paleontóloga del Museo de Historia Natural de San Diego, señala que el fósil de Diegoaelurus era similar a los restos de sus compañeros machaeroidinos. Pero la mandíbula destaca por la forma y el tamaño de los dientes, el espacio entre ellos y la forma del reborde (la parte del mentón que sobresalía hacia abajo para proteger los dientes caninos del animal).

Poust dice que Diegoaelurus también parece ser uno de los primeros mamíferos que descubrió cómo vivir como un hipercarnívoro algo exitoso –un animal cuya dieta es más del 70 por ciento de carne –. Los ejemplos modernos de tales animales incluyen gatos domésticos, leones y osos polares. Pero a pesar de que sus dientes especializados hicieron de Diegoaelurus un excelente carnívoro, también lo dejaron a él y a otros machaeroidinos vulnerables a la extinción: la misma adaptación dental hizo que fuera difícil comer cualquier otra cosa.

La abundancia de presas llevó a los ancestros de Diegoaelurus a desarrollar dientes que pudieran procesar la carne de manera muy eficiente, explica el coautor del estudio Shawn Zack, anatomista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona-Phoenix. Y a medida que estos antepasados ​​se especializaron más en comer carne, sus dientes finalmente desarrollaron cuchillas de corte más grandes y superficies de trituración más pequeñas, perdiendo gradualmente la capacidad de descomponer otros alimentos. «En Diegoaelurus, apenas queda nada en los molares excepto las cuchillas cortantes, muy parecido a un gato actual», dice Zack.

El nuevo estudio –que involucra al machaeroidino más joven conocido— amplía lo que se sabe sobre los miembros del grupo y su evolución. Por ejemplo, la existencia del animal en la costa de California se superpuso con otro género (Apataelurus) de la misma subfamilia que vivía en la cuenca Uinta de Utah. «Muestra que [los machaeroidinos] eran más diversos de lo que sabíamos anteriormente», dice Zack. «Siempre fue posible que tal vez este fuera solo un tipo de animal que evoluciona con el tiempo y evoluciona de una especie a otra. Esta es la primera vez que tenemos evidencia bastante clara de que había al menos dos machaeroidinos diferentes, y bastante diferentes, vivos al mismo tiempo».

Jack Tseng, paleontólogo de la Universidad de California, Berkeley, que no participó en el nuevo estudio, dice que este descubrimiento sugiere que los primeros mamíferos con dientes de sable, incluso los de cuerpo pequeño, podrían especializarse bastante en sus características dentales y esqueléticas. «Esta nueva evidencia ayuda a descifrar la forma de vida de los dientes de sable representada por una gama aún más diversa de tamaños y formas», dice.

Además, el estudio propone que Diegoaelurus pudo haber coexistido con nimrávidos, miembros de otra familia de dientes de sable llamada Nimravidae, y que la competencia potencial con los primeros nimrávidos podría haber jugado un factor en la extinción de machaeroidinos. «Si están más cerca de superponerse», dice Poust, «tal vez en realidad se encontraron y compitieron».

Aun así, queda mucho por descubrir sobre los machaeroidinos. Poust, Zack y su coautor Hugh Wagner, también en el Museo de Historia Natural de San Diego, tienen como objetivo responder más preguntas sobre la evolución y ecología de los machaeroidinos y la causa real de su extinción. Los animales con dientes de sable «son raros. Son misteriosos», dice Zack. «Podemos usar todas las herramientas que tenemos para tratar de averiguar cómo vivían. Pero debido a que realmente no hay dientes de sable verdaderos hoy en día, nunca sabremos exactamente cómo eran. Entonces, poder describir algo como esto realmente ayuda a enfatizar cuántas cosas nuevas estamos descubriendo y también cuánto queda por descubrir».

Raegan Scharfetter

Referencia: « Diegoaelurus, a new machaeroidine (Oxyaenidae) from the Santiago Formation (late Uintan) of southern California and the relationships of Machaeroidinae, the oldest group of sabertooth mammals»; S.P., Zack et al. en Peer J., 15 de marzo de 2022.