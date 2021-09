Un fármaco antidepresivo reduce el crecimiento del cáncer en ratones

A pesar de su conocido papel como neurotransmisor, el 95 por ciento de la serotonina presente en el organismo se halla el tracto gastrointestinal. En el cerebro, esta molécula regula, entre otros, las emociones, la conducta y el sueño; mientras que a nivel periférico participa en la coagulación, el metabolismo, la regeneración del tejido y el desarrollo del cáncer. Ahora, un estudio, publicado por la revista Science Translational Medicine, concluye que la administración de ciertos fármacos antidepresivos inhibe el crecimiento de tumores de colon y páncreas. Al menos, en ratones.

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) son una clase de compuestos usados para tratar la depresión. Su acción bloquea la reabsorción de serotonina en las neuronas, hecho que aumenta la concentración del neurotransmisor en el cerebro. Sin embargo, estos fármacos también reducen los niveles de la serotonina periférica secretada por las plaquetas. Dada la implicación de la molécula en el proceso de proliferación celular, Marcel André Schneider, de la Universidad de Zúrich, y sus colaboradores postularon que la inhibición de la serotonina podría ayudar a tratar el cáncer.

A fin de corroborar su hipótesis, los investigadores trataron con fluoxetina, un ISRS también conocido con el nombre comercial Prozac, a ratones, a los que previamente habían inyectado células tumorales pancreáticas y colorectales. La administración del fármaco resultó en la reducción de la velocidad de crecimiento del cáncer. Un resultado que los autores confirmaron mediante otras estrategias farmacológicas y genéticas diseñadas para inhibir la serotonina periférica.

Al parecer, en el microambiente del tumor, la serotonina impide la acumulación de linfocitos T CD8+, además de alterar la acción antitumoral de estas células del sistema inmunitario. Asimismo, la serotonina también favorece la expresión de la proteína PD-L1 en las células tumorales, hecho que permite al cáncer engañar a los linfocitos T y evitar su destrucción. Algunas inmunoterapias actúan contra PD-L1 con el objeto de estimular a los inmunocitos. De forma interesante, los investigadores observaron que la administración del antidepresivo fluoxetina potenciaba los efectos terapéuticos de la inmunoterapia contra PD-L1. De hecho, en algunos animales los tumores incluso desaparecieron por completo.

Schneider y sus colaboradores destacan que los fármacos antidepresivos ya cuentan con el aval de las agencias del medicamento para su administración en personas, hecho que acelerará la realización de los ensayos clínicos necesarios para confirmar el hallazgo.

Marta Pulido Salgado

Referencia: «Attenuation of peripheral serotonin inhibits tumor growth and enhances immune checkpoint blockade therapy in murine tumor models», M. A. Schneider et al., en Science Translational Medicine. 13 (611), publicado el 15 de septiembre de 2021.