Un sondeo revela los secretos de 3000 galaxias

Cada galaxia es única. Estas estructuras cósmicas exhiben distintos bulbos centrales, halos, discos y anillos, y en algunas se forman numerosas estrellas nuevas, mientras que otras apenas se desarrollan. Ahora un equipo ha publicado información detallada sobre 3068 galaxias en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Gracias a estos datos, los astrónomos comprenderán mejor cómo crecen, se agrupan y mueren las galaxias.

El grupo de investigación dedicó un total de siete años a recopilar la información, para lo cual usaron un instrumento fabricado ex profeso, el llamado Espectrógrafo de Campo Integral Multiobjeto Sydney-AAO (SAMI), que está conectado al Telescopio Anglo-Australiano del Observatorio de Siding Spring, en Nueva Gales del Sur.

El sondeo SAMI proporciona la primera muestra de datos espectroscópicos lo bastante grande para analizar cómo interactúan las galaxias con su entorno. Los investigadores pretenden responder tres preguntas clave: ¿Qué papel físico desempeña el entorno en la evolución de las galaxias? ¿Qué relación hay entre el flujo de gas en las galaxias y la formación estelar? ¿Cómo se acumulan la masa y el momento angular en las galaxias?

Próximo objetivo: 15.000 galaxias

Para cada galaxia, los autores obtuvieron datos en dos «cubos espectrales» (formados por dos dimensiones espaciales, correspondientes a la proyección de la galaxia en el cielo, y una espectral) que cubren las longitudes de onda ópticas del azul (de 370 a 570 nanómetros) y el rojo (de 630 a 740 nanómetros), con un poder de resolución espectral de R = 1808 y 4304, respectivamente. Las observaciones proporcionan información sobre la ionización del gas, la cinemática estelar o la forma tridimensional de las galaxias, entre otros aspectos.

[embedded content]

El proyecto comenzó en 2013. Desde entonces, los responsables ya han publicado otros dos conjuntos de datos, que han generado decenas de artículos astronómicos. Ya se están realizando más estudios, y aún se esperan más, ya que este tercer conjunto incluye información sobre cientos de galaxias adicionales. Todos los datos están disponibles en línea, en la base de datos de Australian Astronomical Optics (AAO).

En el futuro, otros instrumentos continuarán con el trabajo de SAMI. Uno de ellos es Hector, un espectrógrafo que debería entrar en funcionamiento en 2021 y ofrecerá una resolución espectral aún mayor para más de 10.000 (o incluso 15.000) galaxias.

Alina Schadwinkel

Referencia: «The SAMI Galaxy Survey: The third and final data release», Scott M. Croom et al. en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1 de febrero de 2021.