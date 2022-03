Una goma de mascar podría reducir la propagación de la COVID-19

Un tipo de chicle mezclado con una proteína que sirve como puerta de entrada del nuevo coronavirus, o SARS-CoV-2, a las células podría convertirse en una forma de bajo coste para ayudar a prevenir su propagación, según un estudio reciente.

La enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2, por sus siglas en inglés), que está presente en la superficie de muchas células humanas, puede introducirse dentro de la goma de mascar. Transportada a la boca por este chicle, la ACE2 puede entonces interceptar el virus SARS-CoV-2 uniéndose a su proteína en forma de espiga, evitando que infecte las células. Además, la proteína en esta goma de mascar se puede unir a receptores de superficie celular, bloqueando de este modo los sitios por donde el virus normalmente nos infecta. La combinación impide eficazmente al patógeno de infectar células en la cavidad oral, informan los investigadores.

La nariz y la garganta son los sitios donde el coronavirus suelen infectar primero las células humanas, y la boca es uno de los mayores reservorios de SARS-CoV-2 en una persona infectada, según un señala un estudio de marzo de 2021 de Nature Medicine. Ahora, un nuevo estudio sostiene que la inactivación del virus en las membranas mucosas y la saliva de la boca podría también ayudar a reducir la infección en la zona nasofaríngea contigua. Si estudios adicionales confirman los hallazgos, la goma de mascar podría unirse a las mascarillas y el desinfectante de manos en el arsenal para detener la propagación del virus.

Para el estudio de esta estrategia, un equipo dirigido por el investigador farmacéutico Henry Daniell, de la Universidad de Pennsylvania, modificó plantas de lechuga para hacerlas producir una forma soluble de la proteína ACE2. Luego, la lechuga pulverizada se mezcló con goma de mascar de sabor de canela. Los investigadores probaron la eficacia de la goma de mascar en células de hámster modificadas para producir receptores de ACE2 humanos.

En las células de hámster, el uso de una cantidad relativamente pequeña de la proteína se asoció con una reducción del 95 por ciento de la cantidad del virus que ingresó a las células (para el estudio se utilizó un virus sustituto o pseudovirus con la misma proteína de en forma de espiga que coincidía con la proteína en la superficie del SARS- CoV-2), informan los investigadores. La cantidad del virus dentro de células de mono sin modificar también se redujo en un 85 por ciento cuando se usó el mismo virus sustituto. Y, al agregar el chicle a hisopos de fluido nasal y de garganta de tres personas infectadas con SARS-CoV-2 se asoció con una reducción del 95 por ciento en la cantidad del pseudovirus activo. Los hallazgos se publicaron en noviembre en Molecular Therapy.

Daniell dice que su equipo está esperando la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. para probar la efectividad del chicle contra el SARS-CoV-2 en humanos.

La proteína se liberaría en el transcurso de unos 10 minutos de masticación, descubrió Daniell al modelar el proceso con una máquina que genera la misma fuerza que la típica masticación humana. La protección duraría cuatro horas, estima. Daniell también está probando el método del chicle contra la gripe.

Una preocupación en torno a esta idea general involucra el tema de dónde el coronavirus infecta el cuerpo por primera vez. «La principal vía de entrada de la COVID-19 es la nariz», dice el inmunólogo Danny Altmann del Imperial College London, que no participó en el nuevo estudio. «Y la goma de mascar puede tener poco efecto para detener la entrada del virus por esa abertura, a menos que se descubra que brinda protección en la parte posterior de la garganta».

Pero incluso si finalmente no se descubre que la goma de mascar defiende al masticador contra la infección, aún podría reducir la propagación al reducir la cantidad de virus en la boca de una persona infectada y, por lo tanto, reducir la cantidad disponible para la transmisión, dice el virólogo Julian Tang, quien tampoco participó en el estudio. En el mejor de los casos, un chicle anti-COVID-19 podría estar en los estantes de las tiendas en unos seis meses, dice Daniell.

Y luego, un día, si el nuevo coronavirus sigue siendo una amenaza, cuatro de cada cinco médicos pueden recomendar la goma de mascar ACE2 para sus pacientes.

Abdullah Iqbal

Referencia: «Debulking SARS-CoV-2 in saliva using angiotensin converting enzyme 2 in chewing gum to decrease oral virus transmission and infection»; H. Daniell et al. en Molecular Therapy, 10 de noviembre de 2021.

