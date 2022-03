Una lección de empatía cognitiva

Un niño con un trastorno o retraso del desarrollo supone un reto para toda la familia. Durante mucho tiempo, la investigación sobre el impacto en los hermanos se limitó principalmente a las posibles consecuencias negativas. Este enfoque empieza a cambiar. Un equipo dirigido por Ariel Knafo-Noam, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha centrado su atención en los aspectos positivos, como la capacidad de empatizar con los demás. Los resultados se publican en Child Developement.

Para su estudio, los investigadores identificaron 63 parejas de gemelos entre los participantes del Estudio Longitudinal Israelí de Gemelos en los que uno de los hermanos presentaba un trastorno del espectro autista, por ejemplo. Los compararon con 404 gemelos neurotípicos. Cuando los niños tenían 11 años de edad, los científicos les hicieron algunas pruebas cognitivas y les pidieron que se evaluaran a sí mismos; también entrevistaron a sus padres.

Según constataron, los niños cuyo hermano tenía un trastorno del desarrollo o similar presentaban una mayor empatía cognitiva (capacidad de inferir los pensamientos de los demás) que los hermanos de niños sin un retraso en el desarrollo. No hallaron diferencias en la empatía emocional (capacidad de empatizar con los demás) ni en el comportamiento prosocial. Estudios anteriores han demostrado que la empatía cognitiva se encuentra más marcada por el entorno, mientras que la empatía emocional está más determinada genéticamente. Los autores admiten que los resultados son solo preliminares. Deben realizarse más estudios en esta área de investigación tan descuidada.

Anna Lorenzen

Referencia: «Are there positive effects of having a sibling with special needs? Empathy and prosociality of twins of children with non-typical development». Y. Rum et al., publicado en línea en Child Development, 2022.