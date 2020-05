Uribes culpa «a la derecha» de convertir las ayudas taurinas «en un debate sobre la esencia de lo español»

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) –

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha alertado de que las ayudas a los toros durante la crisis por la pandemia de coronavirus no son «un debate de fondo ideológico sobre la esencia de lo español, como se ha podido presentar por parte de la derecha».

«No tiene nada que ver, las ayudas tratan de ofrecer una protección a las personas del mundo de la cultura y esto incluye a trabajadores del sector taurino. Este ministro está comprometido a resolver situaciones de necesidad y ayudar a personas y familias que no pueden hacer nada entre marzo y junio«, ha señalado en una entrevista recogida por Europa Press a Onda Cero.

El ministro no considera que no se hayan incluido ayudas para los toros –ha hecho alusión a las medidas «generales» aprobadas a principios del Estado de Alarma por el Gobierno, así como a algunas incluidas en el último Real Decreto Ley– y cree que esto «es una de esas cosas que se dicen» en un debate político.

«La dijeron el PP y Vox para justificar que no apoyaban este Real Decreto. Si hubiera sido por ellos, estas ayudas no estarían ahora», ha defendido, para luego señalar la existencia de «un debate reabierto» en torno a los toros que «no procede». «Es un debate más emocional y eso no ayuda», ha insistido.

En cualquier caso, ha recordado que la tauromaquia desde 2010 «está dentro» de las competencias de Cultura. «Voy a tratar, en el cumplimiento estricto de la ley, de ayudar a todo el mundo sin mirar a lo que se dedica, sino a hacer ayuda social. Estamos en una crisis grave y todo el mundo merece esa ayuda», ha señalado.

Así, ha defendido que, «en la misma lógica con todos los ciudadanos», el sector taurino ha contado primero con unas ayudas generales de las que «ya ha podido beneficiarse» y luego se tendrá que ver si alguna de las medidas que está en el nuevo Real Decreto «sirve y, si no, habrá que incluir correcciones para proteger a los trabajadores de este sector

En cualquier caso, también ha recordado que en este caso es necesario «repartir responsabilidad en función de las competencias» de comunidades autónomas y ayuntamientos. «A mí me gustaría saber qué ha hecho la Comunidad de Madrid con San Isidro, porque es competente y propietaria de Las Ventas. U otras comunidades con competencias importantes en esta materia», ha cuestionado.

Ya en términos globales, el ministro no cree que se pueda calificar de «propina» los 80 millones en ayudas que se han destinado al sector cultural, atendiendo al «contexto de escasez» en que se conceden. «Por eso hablamos de paliar. Soy humilde, no resuelve todos los problemas pero sí algunos, sobre todo de los más vulnerables», ha puntualizado.

¿NUEVA NORMALIDAD EN JULIO?

Preguntado al respecto de cuándo se podría volver a una reapertura de cines y teatros, el ministro ha afirmado que está «todo programado» en las fases de desescalada y «si todo va bien, entre fase 2 y fase 3, deberíamos estar en una normalidad del 50% (de aforo) al menos en el cine, teatro y conciertos».

«Está pensado en todos los ámbitos hasta finales de junio, pero necesitamos que acompañe la evolución de la pandemia. De todas formas, espero que en julio ya haya una nueva normalidad en España y eso suponga un nuevo impulso para la cultura», ha señalado.

En este sentido, ha sido cuestionado en concreto por la posibilidad de que el Teatro Real pueda celebrar las funciones programadas de ‘La Traviata’ para julio. «Me parece deseable y me gustaría, pero eso va a depender de cómo estemos en ese momento desde el punto de vista sanitario», ha afirmado.

También ha hecho alusión a las críticas recibidas al principio del Estado de Alarma desde el propio sector cultural. «Cuando dije esa frase que tantos disgustos me ha costado…es un plagio tomado de la novela de ‘Salvar el fuego’ de Guillermo Arriaga y le añadí la coletilla final para darle sentido contrario, pero se cortó ahí la idea y uno ya no puede luchar contra la opinión pública», ha explicado.

EL GOBIERNO, «OBLIGADO A HABLAR CON TODOS LOS GRUPOS»

Por último, preguntado sobre la reunión de este viernes en el Consejo de Ministros el día después de conocerse el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu, Uribes ha señalado «el ambiente siempre es bueno y está todo aclarado». «Lo grave de esta situación es que el PP no acompañe en la desescalada y en el Estado de Alarma», ha lamentado.

«Es la alternativa y no está al lado en una situación de crisis, no elegida por nadie. Como el PP no arrima el hombro y estamos decididos a seguir en este combate contra el coronavirus hasta el final, tenemos que sumar los apoyos necesarios para que salga el estado de alarma. Y eso obliga a hablar con todos los grupos», ha concluido.