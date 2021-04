Vin Diesel regresa con Fast & Furious 9: «Es increíble formar parte de algo que unirá al mundo»

LOS ÁNGELES, 14 Abr. (EUROPA PRESS – Raquel Laguna) –

La familia de Fast & Furious está de regreso de nuevo encabezada por Vin Diesel. Justin Lin dirige la novena película de la franquicia, que una vez más traerá mucha acción y grandes dosis de adrenalina tal y como constata el nuevo tráiler lanzado este miércoles. Dominic Toretto y su equipo se reúnen de nuevo en la penúltima entrega de la exitosa saga de acción que celebra su 20º aniversario este año.

En Fast & Furious 9 las cosas han cambiado. Ahora Dominic Toretto (Vin Diesel) lleva una vida tranquila junto a Letty (Michelle Rodriguez) y su hijo Brian. Pero saben que el peligro siempre acecha y harán todo lo posible para proteger a su familia. En esta ocación, esa amenaza obligará a Dominic a enfrentarse a Jakob (John Cena), su propio hermano. El equipo volverá a unirse para impedir un complot a escala mundial.

[embedded content]

«No quería volver a la saga a menos que fuera por un buen motivo. Hace dos o tres años estaba hablando con Vin (Diesel) sobre el estado en el que se encuentra el mundo y, de alguna manera, surgió esta idea. Entonces me sentí bien y pensé que podía aportar algo, no solo volver a visitar a todos estos personajes que conocemos desde hace 20 años. Quería ir más allá», asegura Justin Lin. El director de Fast & Furious 9 participó en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba Europa Press.

Millones de fans en todo el mundo han expresado su pesar ante el inminente final de la saga. La décima entrega será la última y se dividirá en dos películas. «Cuando mi hija se enteró de que la décima sería la última, dividida en dos partes, comenzó a llorar… No puedo explicar lo mucho que traté de consolarla, pero ella simplemente no quería escucharme. Esta saga mundial finalmente podrá tener un final«, señala por su parte Vin Diesel.

El actor californiano, quien interpreta a Dominic Toretto, no oculta su emoción por el hecho de que la película se estrene al fin en las salas de cine. «Me siento emocionado. Es increíble formar parte de algo que unirá al mundo. Creo que nosotros, como sociedad, nunca anticipamos que no podríamos entretenernos juntos como comunidad (debido a la pandemia del coronavirus). Hay algo especial que sucede cuando la gente ve Fast & Furious en un cine. En mitad de la sala, con tu familia, amigos y seres queridos, puedes sentir la emoción del público», afirma.

En este sentido, Diesel asegura que «ser parte del regreso a la experiencia de ver películas en un cine es algo muy satisfactorio y algo de lo que me siento muy orgulloso. Y hacerlo con la familia con la que lo he hecho durante dos décadas es un sueño hecho realidad», asegura Diesel.

UN VILLANO EN LA FAMILIA

Jakob Toretto, el hermano perdido de Dominic, entra en escena en Fast & Furious 9. John Cena se incorpora al reparto de la película para interpretar a este asesino a sueldo que tendrá que enfrentarse a su propio hermano. «No olvido que me han dado la oportunidad de ser invitado a una franquicia que ya dura dos décadas, y estas personas han dedicado sus vidas y lo han dado todo para mantener una reputación que va junto con estas películas que los fans de todo el mundo no solo disfrutan, sino que esperan. Yo también soy súper fanático de la franquicia y me encanta lo que representan las películas«, dice Cena.

La actriz Michelle Rodriguez regresa en el papel de Letty Ortiz. «Estoy muy orgullosa de la presencia femenina que hay en la franquicia de este estudio. Le doy las gracias a Vin por tener la mente tan abierta y apoyar siempre la presencia de mujeres fuertes. Desde que le conozco, siempre lo ha hecho, siempre me ha apoyado. Justin también es realmente bueno con los personajes femeninos fuertes«, afirma la intérprete.

Vin Diesel echa la vista atrás con nostalgia en este vigésimo aniversario de la franquicia. «Cuando se estrenó el primer filme, no tenías idea de quiénes eran estos personajes ni del mundo al que te adentrabas. Ahora, la gente se siente como si hubiera crecido con esta saga. La gente siente que es su franquicia. Con cada entrega, nos esforzamos por involucrar más al público«, afirma.

«El espectador tiene su propia relación con esta familia de personajes que viven en la deshonra. Recuerdo que uno de los miembros del reparto comparaba el estreno de Fast and Furious con unas vacaciones. El mundo espera disfrutarlas cada dos años«, concluye el también productor de la película.

Estrellas como Charlize Theron, Helen Mirren, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster o Nathalie Emmanuel regresan a la franquicia, para deleite de los fans. Fast & Furious 9 llegará a los cines de España el próximo 2 de julio.