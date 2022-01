A la espera de la respuesta rusa, EE. UU. y la OTAN entregan sus propuestas por escrito

27/01/2022 07:03 Internacional Conflicto Rusia-Ucrania AGENCIAS | EITB MEDIA El Gobierno de Estados Unidos y la OTAN han entregado a Rusia sus propuestas para tratar de poner fin por la vía diplomática al conflicto en torno a Ucrania. Ambos abogan por el diálogo para resolver el conflicto, y la puerta de la Alianza Atlántica se mantiene abierta para Ucrania.

Estados Unidos y la OTAN, cada uno por su lado, entregaron ayer a Rusia sus propuestas para tratar de evitar una eventual invasión a Ucrania y solucionar el conflicto por la vía diplomática.

El encargado de entregar el documento al Ministerio de Exteriores ruso fue el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan.

En palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a la cadena de televisión CNN, la demanda de Moscú de que se excluya a Ucrania de la OTAN no es aceptable. «Mantendremos el principio de puerta abierta de la OTAN», insistió.

Blinken reiteró que Washington y sus socios y aliados están «listos» para hacer que Rusia «rinda cuentas» en caso de una invasión de Ucrania, con acciones que supondrían «costes significativos» a su economía, como controles a las exportaciones desde el país euroasiático.

Asimismo, incidió en que Rusia «tiene que elegir» qué camino tomar y ha insistido en que si elige el de la «agresión» estos actores están «unidos en todo el mundo».

La OTAN se abre al diálogo con Moscú, pero rechaza cerrar la puerta a Ucrania

Al igual que Estados Unidos, la OTAN ya ha enviado su respuesta por escrito a Rusia. El secretario general de la OTAN cree que aún hay margen para una solución política, siempre y cuando Rusia alivia la tensión.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó ayer que su propuesta ha sido «negociada y acordada» por los 30 aliados y subrayó que ahora la marcha de este proceso «depende de si hay voluntad de comprometerse de buena fe y tratar de sentarse y encontrar un terreno común».

Stoltenberg dejó claro que está lista para escuchar las preocupaciones rusas, pero no habrá cesiones ante las exigencias de que la OTAN no se expandirá al este de Europa. «Hemos dejado claro que no comprometemos el derecho de cualquier nación a pedir su ingreso (en la OTAN)», indicó.

Si Moscú no escuchara esta propuesta y avanzara en la confrontación, el jefe político de la OTAN añadió que la organización está preparada para desplegar «en cuestión de días» sus fuerzas de respuesta inmediata, formadas por 5000 soldados de distintas nacionalidades.

Reunión del Cuarteto de Normandía

El Cuarteto de Normandía se compromete a seguir la vía diplomática para solucionar el conflicto en Ucrania.

Tras una reunión de más de 8 horas ayer en París, Rusia, Ucrania, Francia y Alemania mostraron su compromiso para limar sus diferencias y lograr que se cumplan los Acuerdo de Minsk.

Los cuatro países reafirmaron su «apoyo incondicional al alto el fuego» acordado en el este de Ucrania el 22 de julio de 2020, según indicaron en una declaración hecha pública por el Elíseo.

La próxima reunión se celebrará dentro de dos semanas en Berlín.