Actor John Stamos afirma que sufrió de abuso por parte de una niñera

El actor John Stamos, recordado por su papel del tío Jesse en la serie Tres por tres, publicará pronto un libro con sus memorias y entre los recuerdos de su pasado reveló que sufrió de abuso sexual por parte de una niñera que tuvo en su infancia, según adelantó la revista People.

El artista de 60 años publicará el libro Si me hubieras dicho el 24 de octubre. En la biografía explica que es un sobreviviente de abuso.

“Me tocó escribir un libro para darme cuenta de que sus supuestas acciones eran inapropiadas. Quiero decir, lo sabía, siempre estaba en la parte de atrás. Sentí que lo recordaba un poco. Siempre ha estado ahí, pero lo guardé como lo hace la gente”, detalló el intérprete en la entrevista.

Stamos no le contó a nadie lo que pasaba porque en ese momento solo pensaba que era una chica y que posiblemente era un comportamiento normal.

“Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo. No lo sé, no estuvo bien”, recordó.

El artista confesó que cuando sufrió del abuso fue cuando tenía alrededor de 10 u 11 años.