Alajuelense y Sporting se reparten un punto con la sensación de que algo les faltó

Sporting metió en aprietos a la Liga. Eso no es algo nuevo. En realidad corresponde a esa férrea rivalidad que se construye entre estos dos equipos, que suelen ofrecer partidazos de fútbol femenino cada vez que están frente a frente, aunque esta vez faltó algo.

Desde el minuto 2, las pupilas de Édgar Rodríguez pusieron el marcador a su favor en el Estadio Alejandro Morera Soto, con un autogol de Gabriela Guillén.

La defensora rojinegra intentó el despeje luego de un centro de Yerling Ovares. Noelia Bermúdez no estaba bien ubicada y la pelota ingresó a la portería de las leonas.

Fue el arranque de torneo más impensado por parte de rojinegras y albinegras.

Alajuelense no se desmoralizó con el gol, o mejor dicho, con el autogol. Las pupilas de Wílmer López tenían mayor posesión del balón y también protagonizaban las jugadas más claras de peligro.

Daniela Solera parecía una muralla y Carol Sánchez estaba 100% atinada en sus coberturas.

La Liga insistía, pero los intentos eran en vano. Sporting cuidaba su ventaja y las tetracampeonas nacionales no se desesperaban, pero parecían ansiosas en el cierre del primer tiempo.

Fueron múltiples remates, pero seguían sin lograr ese gol, que parecía que tarde o temprano llegaría.

Pasó en el minuto 56. El empate de Alajuelense surgió con un remate fortísimo de pierna derecha de Sianyf Agüero, directo al ángulo de Daniela Solera.

Con el 1 a 1, la tónica del juego no cambió. Las manudas querían otro gol, que no cayó. Y Sporting, las pocas veces que se aproximó al arco de Noelia Bermúdez fue con peligro, como ocurrió a falta de cinco minutos para el final, con Cristin Granados.

“Fue un gran espectáculo, pero no fue un gran partido. Tenemos cosas que corregir, que mejorar. Estamos jugando en una cancha bastante complicada. Estamos sacándole un punto al campeón actual y son cosas que tenemos que mejorar”, expresó Cristin Granados a La Nación.

Su molestia en sí radicaba en que esta vez las integrantes de Sporting no fueron tan claras frente al marco como suelen serlo.

“La que me comí ahora casi terminando son cosas imperdonables, pero no fue la única que nos quedó. Necesitamos tener un poquito más de claridad en el último cuarto de cancha y necesitamos corregir los errores que venimos arrastrando desde el torneo pasado”, citó la ‘10′ de Sporting.

Mientras que la guardameta rojinegra Noelia Bermúdez dijo que las primeras fechas siempre son para hacer una especie de diagnóstico y su percepción es que a la Liga le falta dinámica y le falta ritmo, igual que a todos.

“El equipo supo manejar el partido, pecamos, somos víctimas de nuestros errores. Un autogol que nos cuesta dos puntos en casa y vamos a tener que ir a recuperarlos afuera”, comentó la arquera liguista.

Su percepción es que el alma y el espíritu de las leonas está siempre en ir por los tres puntos, en casa o de visita.

“Somos conscientes de que estábamos enfrentando al equipo que nos ha complicado completamente en los últimos dos años. La muestra más clara fue hace 15 días, en la Supercopa. Ahora tenemos que centrarnos en nosotras, en corregir, en ver de qué manera se pueden revertir las situaciones adversas”, añadió Noelia Bermúdez.

Este empate 1 a 1 entre Alajuelense y Sporting significó el primer partido del último torneo de Shirley Cruz.

“Para nosotras no es nuevo, ya nos lo había comentado hace unos meses y este equipo que quedamos tetracampeonas le hizo una promesa a ella. Todo el equipo por este escudo y por lo que representa ella para el aficionado al fútbol nos vamos a dejar todo por eso”, mencionó.

Cristin Granados también conocía la decisión de Shirley Cruz.

“Ya nosotras lo sabíamos de hace rato, había que respetar el silencio hasta que ella lo quisiera dar a conocer, es una gran amiga mía, pero en la cancha se notó que no podemos ser amigas. Hay cosas que cada una defiende sus colores, ojalá esté para la Selección y que a mí también me tomen en cuenta, para eso se trabaja y no sería nada más lindo que despedir a una jugadora como ella en un Mundial”.

Este viernes hubo otro partido. Dimas Escazú derrotó 4 a 0 a Pococí, con un doblete de Yoanka Villanueva y los dardos de María Fernanda Figueroa y María Harley.

La primera fecha del Apertura 2023 del fútbol femenino se completará el domingo con los duelos de Cofutpa ante Herediano y Saprissa FF frente a Pérez Zeledón.