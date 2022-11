¡Alístese! La inauguración del Mundial Qatar 2022 llega el fin de semana

Este domingo a las 8:30 a. m. dará inicio el mundial de Qatar 2022. De hecho esa es la hora en la que está prevista la inauguración de la Copa del Mundo y en el que comenzarán diferentes actividades culturales y artísticas.

El primer partido de la Copa del Mundo será a las 10 a. m. y enfrentará a los combinados de Qatar y Ecuador. En Costa Rica usted podrá ver los juegos por Teletica Canal 7, TD+ y la aplicación de TD+ (TDMax).

El domingo únicamente jugará el equipo anfitrión, no obstante el lunes se tendrán tres duelos ya que se completará la primera jornada del Grupo A con Holanda – Senegal y además entrará en acción el Grupo B.

Después de estos dos días por los siguientes 11 días se tendrán cuatro partidos todos los días hasta completar la fase de grupos para darle la bienvenida a los octavos de final, los cuales comenzarán el sábado 3 de diciembre.

Solo Canal 7 dará los compromisos de la Selección Nacional. El miércoles 23 de noviembre la Tricolor jugará contra España (10 a. m.); el domingo 27 de noviembre contra Japón (4 a. m.) y el jueves 1 de diciembre ante Alemania (1 p.m.).

¿Dónde puedo ver los 32 juegos del Mundial Qatar 2022 que no dará Canal 7?

La televisora tiene programado dar 32 partidos por Canal 7 y 32 por TD+.

Se dividirán los juegos de la fase de grupos, así como los octavos de final. Es claro que si la Sele accede a la segunda fase ese duelo irá solo por Canal 7.

A partir de los enfrentamientos de los cuartos de final, solo se podrán ver por Canal 7.Ahora bien, si usted no tienen la señal de TD+ en su cablera hay otras posibilidades para que pueda ver el Mundial completo: adquiriendo la app de TDMAX.com o la app Liberty Go para clientes de los servicios de telefonía de Liberty o del servicio de televisión Next Tv.