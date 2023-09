Andrés Carevic dio una pista de cómo sigue Michael Barrantes

Liga Deportiva Alajuelense Alajuelense se estrenó en el Torneo de Copa con una victoria de 2 a 1 contra Liberia. Con eso, los rojinegros avanzaron a las semifinales, donde el próximo mes se enfrentarán a Guanacasteca.

Andrés Carevic dio una rueda de prensa posterior al juego, donde habló de diferentes temas, incluido cómo se encuentra Michael Barrantes después de que resintió en el clásico.

– ¿Qué analiza de este partido en el que Alajuelense se mete a las semifinales del Torneo de Copa? ¿Por qué estaba molesto?

– Sabíamos que iba a ser un partido duro, Liberia viene quinto en el torneo, tiene 12 puntos. A pesar de jugar en casa, nosotros teníamos muchas bajas, pero importante que el equipo sacó la victoria.

“Dentro de la cancha vivo el partido siempre muy apasionado y es mi forma de ser, a veces me puedo molestar por algunas cosas, pero al final de cuentas queda en el partido y hay que seguir adelante, trabajando”.

– ¿Cómo es el acompañamiento con Emanuel Salazar por lo que le sucede en la acción del penal y cómo aconsejarlo y llevarlo para que esto no lo marque para mal?

– Tiene todo el apoyo, él como todos los chicos, con el acompañamiento de los grandes. Justo fue una coincidencia, el cambio ya estaba hecho y le toca el penal. No es una situación de que tomo la decisión porque haya cometido el penal. Entonces, es parte de, él tiene que seguir trabajando como todos los chicos y como todos los compañeros para seguir adelante.

“Es fútbol y no por una situación ahí yo como técnico voy a marcar a alguien. Al contrario, siempre el apoyo, seguir trabajando con ellos, no solo con él, sino con todos e ir potenciando a nuestros chicos que vienen de abajo”.

– ¿Qué se sabe de Michael Barrantes y Celso Borges, que se veía resentido?

– El tema de Michael Barrantes es que tiene una molestia en la rodilla, en la parte interna, pero esperamos hacer una buena valoración de acá a lo que queda para el domingo y ahí tomar decisiones si puede estar disponible.

“Lo de Celso vamos a ver ahora, no tenemos el reporte. Vamos a esperar a que el médico lo pueda revisar y determinaremos qué es lo que le pasó. Esperemos que podamos contar con ellos el domingo, pero hay que esperar la evolución de ellos”.

– ¿Cómo ve lo que viene, porque al confirmar clasificación, tendrá un octubre con muchos juegos de nuevo, con el campeonato nacional, Copa Centroamericana y semifinales del Torneo de Copa?

– Sabíamos desde un inicio que iba a estar complicado jugar cada tres días. Nos queda todo setiembre jugando cada tres días, así que nuevamente, trabajar, recuperar a todos lo antes posible, sobre todo a los que llevan la mayor cantidad de minutos y después tomar decisiones, según estrategia, cargas y más ahora que tenemos a seis jugadores en selecciones.

“Ahora nos ayudan nuestros jugadores de cantera, así que valoraremos a todos y seguiremos jugando a como está, porque así está estipulado”.

– ¿Cómo ha visto el nivel de sus porteros, porque se ven mejor?

– Vienen trabajando bien a como venían trabajando antes con Wardy Alfaro, que es un excelente profesional, igual que Diego Cejas. Es algo que viene por la misma línea. Los dos son muy profesionales y ahora en este caso le toca a Diego estar al mando. Importante que los arqueros han crecido. Miguel Ajú ha jugado un poco más de lo que venía jugando antes y va creciendo de a poco. Vamos de buena línea con ellos.

– ¿Le preocupa que cuando no está Johan Venegas el gol les cuesta más a los centro delanteros?

– No lo veo de esa manera. En el arranque del torneo no estaba Johan por lesión, pero el equipo no tenía ni el funcionamiento ni de la parte física de toda la gente que había llegado y era lógico que nos iba a costar tener mayor funcionamiento, crear mayores situaciones de gol. Creo que el proceso era lo lógico, era lo que esperábamos. El equipo sigue de menos a más y hemos ganado, peleando en los dos torneos y ahora en Copa estamos en semifinales.

“A la gente que le toca darle toda la confianza, como en este caso Doryan Rodríguez, Joshua Navarro que jugó arriba, Esteban Cruz. Hay que seguir trabajando con ellos para que continúen evolucionando”.

– Se ve una Liga distinta entre la primera parte del año y ahora. ¿Cómo analiza ese cambio y la idea?

– La verdad que tenemos una metodología, una idea de juego y lo importante es que se han integrado varios jugadores que van asimilando lo que es nuestra idea, acompañados con la gente que ya estaba. Creo que es seguir trabajando, eso es obra del día a día de trabajo y muy importante: la disposición de ellos.

“Porque al final de cuentas, tenemos que jugar cada tres días y eso hace que haya poco margen de trabajo en cancha y tenés que hacer sesiones de video. Y lo poco que podés hacer en cancha tenés que estar muy concentrado y enfocado, porque realmente tenemos muy poco tiempo. Es importante la disposición del jugador para seguir aprendiendo y estando finos en lo que pedimos, en los detalles que nos hacen faltan. No generalidades, sino priorizar los detalles”.

– ¿Qué mensaje le da a la afición después de lo sucedido el domingo y que provoca la sanción del estadio?

– Sabemos que con el tema del racismo es tolerancia cero, eso sin lugar a dudas. Sinceramente yo no escuché, son reportes que han dado. Yo no escuché, pero claro que en esa parte es tolerancia cero. Siempre voy a estar a favor de que se respete todo. La directiva es la que está tomando cartas en el asunto y yo lo que tengo que estar enfocado es en mi trabajo, en que el equipo se recupere, que trate de jugar bien. Todo lo demás lo valorará la directiva.

