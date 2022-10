Antonio Solana: ‘Soy de trabajar en la sombra, el director deportivo no tiene por qué ser famoso’

Antonio Solana tiene su propio estilo. El nuevo director deportivo de Alajuelense saldrá en los medios de comunicación solo cuando sea necesario.

Cuenta que esa es su manera de ser, pero que también tiene ese estilo porque en Europa es hábito y costumbre que el director deportivo trabaja en las sombras.

“Eso no quiere decir que yo no esté accesible a todos ustedes (periodistas), pero entiendan que no voy a estar todas las semanas haciendo comentarios, porque eso le corresponde al cuerpo técnico, al entrenador, a los jugadores”, expresó Antonio Solana, al presidente rojinegro, Fernando Ocampo.

Su aparición, como responsable del área deportiva, será cuando tenga que anunciar un fichaje, o una noticia que considere que puede ser relevante.

“Si llegado el momento, hay que presentar aquí a algún jugador, que presentar un jugador puede ser un fichaje, o renovar a un jugador de la U-20 y convertirlo en jugador del primer equipo y estaremos aquí, yo estaré aquí acompañando a ese jugador. En ese sentido no se preocupen”, citó.

Y agregó: “Pero sí soy de trabajar en la sombra, el director deportivo no tiene por qué ser famoso. Los que tienen que ser famosos son los jugadores que meten los goles, el cuerpo técnico y el entrenador”.

Usted dijo que apenas llegara, se iba a ir a vivir al CAR. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Sigo viviendo en el CAR. Es una experiencia por necesidad, pero soy una persona que me adapto a todos los contextos, no tengo problema y para mí la experiencia está siendo muy enriquecedora. Estoy conociendo desde el personal de vigilancia, desde el personal de cocina, del comedor del CAR, de mantenimiento y me está enriqueciendo como persona.

Me está permitiendo evaluar, conocer y observar todo el día a día del CAR y en ese sentido la experiencia está siendo muy gratificante.

Si le puedo decir algo más, es que no me arrepiento de la decisión que he tomado. En el proceso de selección, gente de la directiva me preguntó por qué dejaba una vida confortable en España y profesionalmente bien considerada para venirme a Costa Rica y yo le dije porque me ilusiona muchísimo el proyecto, porque creo mucho en ese proyecto en la institución y porque Costa Rica me atrae muchísimo como país.

Lo tenía apuntado para venir como turista y me he venido a vivir a Costa Rica. Para mí y para mi familia va a ser una experiencia vital y profesional espectacular. Lo puedo garantizar y lo estoy disfrutando día a día.

¿Quién es la persona asignada para ayudarlo a usted en el tema de fichajes?

No es la persona, yo ya he creado un departamento de scouting, en el que tengo a cinco personas trabajando conmigo, propias del club y en cuanto al conocimiento le puedo garantizar que desde el primer momento en el que la Junta Directiva se puso en contacto conmigo, me he visto todos los partidos de la temporada y el conocimiento de los jugadores ya lo tengo.

¿Quiénes son esas cinco personas?

Son personas propias del club, que son del departamento de scouting que yo tengo, que son trabajadores que ya han estado en el club y que forman parte de mi equipo. Va a disculpar que permanezcan un poquito en el anonimato. Ese tipo de personas son mi gente de confianza, es mi equipo asesor y cualquier jugador que la Liga quiera fichar pasa por el filtro de esas cinco personas.

Por lo tanto, quiere decir que es uno de los proyectos que ya estamos construyendo, que ya se está creando y es crear ese departamento de scouting no solo para el primer equipo, sino el departamento de scouting que ya existía para ligas menores, hacerlo crecer.

En ello estamos ya, eso ya se ha creado y en eso estamos.

Después de este Apertura viene el Torneo de Copa durante el Mundial y posiblemente la Liga no tenga a varios futbolistas. ¿Van a reforzar al equipo o apostarán a los jugadores Sub-20?

En ese proceso de análisis y observación que comenté, fichajes es muy reciente y posiblemente no lleguemos a hacer ese tipo de fichajes y contaremos con la plantilla que tenemos, igual que ha pasado con el tiempo de ventana de Selección.

Ha habido casi dos semanas donde hemos contado con jugadores U-20, que creemos que tienen la capacidad y la formación y lo han demostrado cuando han jugado. Necesitábamos esos puntos y los chavales han cumplido perfectamente. En ese sentido no nos preocupa.

¿Qué lo pone a trabajar de manera inmediata en Alajuelense?

Necesitaba vivir el día a día del club, en este momento estamos en una fase de conocimiento, de adquirir el día a día de lo que ocurre en el CAR, de reflexión, de analizar todo lo que está ocurriendo en el club.

Mi agenda está en la línea a partir de ahí consolidar, robustecer, fortalecer todo este proyecto que la Liga lleva años desarrollando y es un momento clave para la profesionalización del club, con la construcción del nuevo estadio, con la construcción y posiblemente ampliación de instalaciones dentro de la ciudad deportiva dentro del CAR.

Mi agenda va a ir en esa línea, de consolidar proyectos, robustecerlos y crear nuevos proyectos para modernizar el club, para hacerlo más internacional y para que realmente el club se conozca en otros sitios del mundo.

Actualmente por conversaciones que he tenido, en Centroamérica la Liga es foco de atención y de atracción. Hay muchas posibilidades de crecimiento en ese sentido.

Un primer paso de análisis y observación que ya lo estoy haciendo y fortalecer y crear nuevos proyectos.

¿Quiere títulos inmediatos o lo quiere llevar como un proceso?

No es incompatible obtener títulos, conseguir o pelear los títulos, no es incompatible con el proceso de formación y de institución. Yo utilizo mucho la frase competir formando, formar compitiendo. En ese sentido creo que son elementos complementarios y una cosa nos va a llevar a la otra. Vamos a hacer las dos cosas.

Al aficionado le gusta ver a los jóvenes en el equipo. ¿Apostará usted por ellos en lugar de prometer fichajes bomba?

Respondo similar, no es incompatible competir y formar. Lógicamente el club debe estar en lo más alto siempre y, para lo cual, afortunadamente todos los jóvenes que vienen tienen una gran capacidad de competición. Tenemos que ir alternando ambos productos y garantizar que lo que viene en la academia, por lo que yo estoy conociendo, es muy, muy, muy bueno.

Vamos a trabajar con ellos, sin dejar de lado el nivel competitivo del club, que tiene que ser siempre el máximo.

A la gestión de Agustín Lleida lo que más se le achacó es que ganó muy pocos títulos. ¿Qué puede hacer usted diferente para no quedarse en pelear campeonatos, sino en darle a la afición esos títulos que quiere?

En el área deportiva lo que vamos a hacer fundamentalmente es profesionalizar mucho más a la institución. El área deportiva se va a profesionalizar creando nuevas áreas y nuevos recursos humanos y consolidar, fortalecer, robustecer todo.

Si el equipo ha llegado a jugar finales es porque el proyecto estaba consolidándose poco a poco. Vamos a seguir en la línea de la consolidación y gracias a ese proceso del fortalecimiento de lo ya existente, con la incorporación de nuevos proyectos deportivos prestándole atención a factores importantes que ya estamos analizando, podemos seguir peleando esos títulos.

Garantizar la obtención de un título sería por mi parte muy temerario, porque yo no puedo decir que vamos a ganar el campeonato equis. Lo que está clarísimo es que vamos a hacer todo lo posible para que el club siga estando como está ahora, jugando semifinales de Concacaf, de campeonato y que cada tres días hay un partido muy importante para la institución.

La victoria después vendrá o no vendrá, lo que no va a faltar va a ser la dedicación, el trabajo, la humildad, la responsabilidad, la generosidad en el esfuerzo mía y de todo el equipo que trabaja conmigo, que lo está haciendo ya.

Voy a darlo todo, pero voy a exigirlo todo a la gente que trabaja con nosotros y voy a exigir full time a todas las personas.

Erick Cabalceta tiene contrato solo por lo que resta de este año. ¿Está en su idea renovarlo tomando en cuenta que fue un fichaje de emergencia que hizo Agustín Lleida por la lesión de Giancarlo González y el préstamo de Santiago van der Putten?

Efectivamente, no solo estamos en negociaciones con Cabalceta, sino también con otros jugadores que cumplen contrato y eso forma parte del análisis y la observación que estábamos comentando. Estamos en esas negociaciones, en la consolidación de la plantilla y en la renovación de esos jugadores.

¿Le gustan las plantillas cortas o largas?

Nosotros estamos en ese proceso de análisis, de observación de planilla, del equipo U-20, pero podemos observar que por la necesidad de jugadores que han estado en la Selección de Costa Rica y algún tipo de lesiones que hemos tenido, hemos jugado con unos del alto rendimiento y han respondido muy bien.

En ese sentido, no me preocupa tanto el hecho de que si la plantilla va a ser corta o va a ser amplia, porque puedo garantizar que atrás viene una serie de jugadores que pueden ser importantes en la Liga y que se pueden utilizar en cualquier momento.

Estamos en ese proceso de análisis, de observación, de posible planificación. No sabría decirle ahora mismo si vamos a tener plantilla corta o amplia. Va a depender un poco de la competición que vamos a jugar, de qué formato de competición se va a realizar, porque esta vez se redujo el periodo de competición por el Mundial.

A partir de ese momento tomaremos las decisiones en función de las renovaciones que vayamos a hacer, de los jugadores que incorporemos de la U-20 y todo ese tipo de trabajo.

¿Cómo será su manera de responder cuando las cosas se pongan difíciles y los ataques hacia la gerencia deportiva lleguen, inclusive de otros equipos?

El perfil de la persona también se define. Mi perfil es más de un liderazgo compartido, lo que me interesa es que las personas que trabajan a mi alrededor sean mejores que yo el día de mañana. Se llama liderazgo transformacional. A mí lo que me interesa es que el tiempo que yo esté aquí en el club, la institución sea más grande, que las personas sean mejores profesionales.

Los ataques que vengan, sean opiniones o comentarios no dejan de ser eso, opiniones. En mi caso le garantizo que no voy a entrar, bastante tengo con coordinar el día a día del CAR, bastante tengo con exigirme a mí mismo y bastante tengo con exigir a mis colaboradores, como para estar entrando en dilemas con otras personas.

Mi talante va a ser siempre conciliador, mi talante siempre ha sido de utilizar la empatía, la generosidad con todas las personas, incluso con las que a lo largo de mi vida me han hecho algo de daño, no guardo rencor.

Esa es mi forma de ser, es la educación que me dieron mis padres y la voy a llevar siempre en todos los sentidos, en el ámbito personal y en el profesional. Si usted pregunta en España por mí, creo que ese es comentario que todo el mundo hace de mí.

¿A qué se refiere con internacionalizar al club?

Nosotros estamos en un momento clave, para dar a conocer la institución. Hay clubes, instituciones deportivas o empresas que cuando conocen la Liga se sorprenden y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer.

Ese mensaje de filosofía de formación de personas, de jugadores de élite, de que la Liga sea un escaparate en todos los sentidos, desde el punto de vista humano, deportivo, de rendimiento, competitivo. Ese es el camino, no solo la internacionalización, sino en el ámbito personal y de otros países.

Hay que unificar el mensaje, creando relaciones con clubes o instituciones de otras latitudes, de otras culturas. Ya el club lo ha hecho con la venta de diferentes jugadores a Europa. Ahí tenemos mucho donde crecer.