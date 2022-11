Apenas inicia el Mundial y Cristiano Ronaldo ya le ganó a Lionel Messi

Cristiano Ronaldo celebró su primera victoria sobre Lionel Messi en la Copa del Mundo incluso antes de patear una pelota en Qatar: es la superestrella más influyente de la competencia en las redes sociales con 747,1 millones de seguidores.

El delantero de Portugal y Manchester United fue confirmado como el jugador más seguido en la Copa del Mundo en los medios de Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, registrando la increíble cantidad de 747,1 millones de seguidores en todas las plataformas.

El capitán argentino Lionel Messi posee 476 millones y el mediapunta de Brasil, Neymar (337,5 millones), lo que otorga a los tres jugadores un alcance combinado en las redes sociales de más de mil millones en todo el mundo.

Bajo estos parámetros, los seguidores de Ronaldo son más de 4,5 veces mayores que los seguidores combinados del equipo de Inglaterra (164 millones). Mayor que la suma de la población de todos los países en los que ha jugado: Inglaterra (55,9 millones), Italia (59 millones), España (47,3 millones) y Portugal (10,1 millones), con un total de 172,3 millones.

Habría que llenar más de 8 mil veces el estadio de Wembley, con capacidad para 90 mil espectadores, para acercarte al número de personas que siguen a CR7 en las redes sociales. O más de 9 mil veces el estadio Lusail, de la final de la Copa del Mundo de Qatar, con capacidad para 80.000 personas. O 10 mil veces su hogar actual, el estadio Old Trafford del Manchester United, con una capacidad de 74.310. O 14 ocasiones el estadio José Alvalade del Sporting Clube de Portugal (50.095). Su seguimiento en las redes sociales supera a toda la población de Europa (446,8 millones).

La audiencia total de Cristiano Ronaldo ayuda a que Portugal sea el equipo más seguido en la Copa del Mundo de 2022 con un total de 826 millones, por encima de Brasil con 678 millones y Argentina con 619 millones.

Taking over Times Square with my new wax figure and showing Portugal to the world! #madametussaudsusa#visitportugal pic.twitter.com/Ud1gKxyLdU

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2022