Así evita el diagnóstico de una enfermedad cardiovascular

Presentado por: Bayer

Las enfermedades cardiovasculares cobran millones de vidas anualmente en todo el mundo, muchos tienen una idea de qué se trata, otros las ignoran y solo unos cuantos se preocupan realmente por conocerlas y evitarlas.

Pero, ¿por qué es tan letal este padecimiento y cómo se puede evitar?

Las enfermedades cardiovasculares causan 17.5 millones de muertes en el mundo cada año y representan la principal causa de muerte en los adultos, ya sean hombres o mujeres, y son tan peligrosas porque afectan directamente órganos como el corazón y cerebro. Organización Mundial de la Salud (OMS)

Una realidad alarmante

Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos bajos y medios: más del 75% de las defunciones por esta causa se producen en esos países. Se espera que para 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular y se prevé que estas enfermedades sigan siendo la principal causa de muerte.

Lo bueno es que la mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo comportamentales.





Conozca los factores de riesgo

La probabilidad de que una persona padezca una enfermedad cardiovascular está relacionada directamente a los factores de riesgo con los que esa persona cuente. Un factor de riesgo se puede entender como cualquier circunstancia o situación que predisponga a una persona a padecer una de estas enfermedades.

A mayor cantidad de factores de riesgo y mayor prevalencia de ellos en el tiempo, mayor será la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. Algunos factores de riesgo como el tabaquismo, sedentarismo, la obesidad y la hipertensión arterial pueden tratarse o modificarse, a diferencia de otros como la edad y los antecedentes familiares que no son modificables.

El control del mayor número posible de factores de riesgo, mediante cambios en el estilo de vida y/o medicamentos, es indispensable para reducir el riesgo cardiovascular.

· Sedentarismo

· Tabaquismo

· Hipertensión

· Obesidad

· Colesterol

· Estrés

· Diabetes

¿Cómo prevenir un infarto?



La Dra. Astrid Díaz, Directora para Bayer Centroamérica y El Caribe asegura que es indispensable contar con un estilo de vida saludable para prevenir complicaciones cardiovasculares.

Según la Dra. Astrid Díaz, Directora médica para Bayer Centroamérica y El Caribe, la buena noticia en torno al tema es que las enfermedades cardiovasculares se pueden evitar, y haciéndolo, se obtienen, además, múltiples beneficios a la salud.

Lo principal es tener una dieta sana, alimentación equilibrada es fundamental para la salud del corazón y del sistema cardiovascular. Se recomienda consumir abundantes frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras, pescado y legumbres, y poca sal y azúcar, además, hacer ejercicio regularmente y tener otros hábitos saludables, así evitará estas enfermedades Dra. Astrid Díaz, Directora médica para Bayer Centroamérica y El Caribe.

Además:





· El alcohol debe consumirse con moderación.

· Al menos 30 minutos diarios de actividad física, o 150 minutos a la semana, según recomienda la Asociación Americana del Corazón, ayudan a mantener el sistema cardiovascular en forma.

· Evite el consumo de tabaco. El tabaco daña gravemente la salud, independientemente de cómo se consuma. Lo bueno es que el riesgo de infarto de miocardio empieza a disminuir inmediatamente después de dejar de consumir productos del tabaco y se puede reducir a la mitad en tan solo un año. Verifique y controle su riesgo cardiovascular.

· Un importante aspecto de la prevención de los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares es el tratamiento y asesoramiento de los pacientes con alto riesgo (aquellos con un riesgo cardiovascular a los 10 años igual o superior al 30%) y la reducción de este.

¿Qué es Cardioaspirina® y como ayuda en la prevención de infartos?

Cuando se produce la formación de un coagulo dentro de las arterias coronarias, este puede bloquear la circulación de sangre en el interior de estas. CardioAspirina® ayuda a la mejor circulación de la sangre, evitando que se formen trombos (coágulos) que pueden llegar a bloquear las arterias coronarias que alimentan de sangre al corazón, produciendo un ataque cardíaco.





Su capa entérica permite a las tabletas pasar desapercibidas por el estómago y disolverse hasta en el intestino, brindando así protección contra las molestias estomacales, para su uso en un régimen diario. Cardioaspirina es el fármaco más estudiado de la historia.

Una gran cantidad de estudios clínicos demuestran el perfil positivo riesgo-beneficio cardiovascular de la aspirina en dosis bajas. Se han realizado estudios clínicos en una amplia gama de entornos CV y tipos de pacientes, incluida la prevención cardiovascular primaria y secundaria.

Estos estudios demuestran que pacientes con Riesgo Elevado, Cardioaspirina reduce el riesgo de un Primer Infarto Agudo al Miocardio en un 28% y puede prevenir hasta en un 18% todos los eventos coronarios mayores.

Fuentes: Volume 140, Issue 11, 10 September 2019; Pages e596-e646. En linea: https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIR.0000000000000678

Monografía del producto: Cardioaspirina. (2020). Consumer Health Bayer

CDC, NCHS. Underlying Cause of Death 1999-2013 on CDC WONDER Online Database, released 2015. Data are from the Multiple Cause of Death Files, 1999-2013, as compiled from data provided by the 57 vital statistics jurisdictions through the Vital Statistics Cooperative Program. Accessed Feb. 3, 2015.

Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart disease and stroke statistics—2015 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2015;131:e29-322