Azafata deja boquiabiertos a pasajeros al cantar éxito navideño de Mariah Carey en pleno vuelo

El espíritu navideño inundó al mundo y las reuniones para festejar este 25 de diciembre se hicieron protagonistas. Los arbolitos de Navidad y los dulces sobre la mesa estaban a punto para celebrar este día tan tradicional, en el que se consagra la unión de la familia en el hogar en torno al nacimiento de Jesús y a la espera de la llegada de Papá Noel.

Pero hubo a quienes, en cambio, la Nochebuena les agarró a kilómetros sobre el aire, por lo que una azafata de vuelo decidió sorprender a los pasajeros con una inédita actuación, que dejó boquiabiertos a los viajantes: “Como la misma Mariah Carey”.

Los pasajeros de un vuelo que viajaba desde Palma de Mallorca hacia Madrid (España) no esperaban que terminarían con un homenaje por el día de Nochebuena. Los usuarios de Iberia Express disfrutaban de un tranquilo vuelo este sábado 24 de diciembre cuando, cerca de las 6.30 horas, una azafata de vuelo sorprendió a todos con un imperdible gesto. Así lo consignó el portal web preferente.com, desde donde compartieron el video en su cuenta de YouTube.

Andrea, trabajadora de la aerolínea, tomó el micrófono e interpretó una de las canciones más míticas para esta fecha, “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey, para llevar un poco del espíritu navideño a los que viajaban a miles de kilómetros sobre el aire, a la espera de poder celebrar una noche tan especial con sus seres queridos.

Pero la joven dejó boquiabiertos a los espectadores por un peculiar motivo: su increíble voz. Un talento que podría competir con la mismísima cantante estadounidense. Así, todos los pasajeros se fundieron en un aplauso, mientras vitoreaban el talento de la azafata.

El festejo de los campeones del mundo

Los jugadores de la selección albileceste celebraron consagrarse como campeones del mundo el domingo pasado, tras su victoria frente a los franceses en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, se les juntó otro motivo de festejo: la Nochebuena y la Navidad. Así, los futbolistas argentinos se reencontraron con sus familias para homenajear la tradición anual.

El capitán de la Scaloneta, Lionel Messi, compartió en su cuenta de Instagram una tierna foto familiar junto al árbol de Navidad. Antonela Roccuzzo posó junto al rosarino y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo, y felicitó las fiestas a todos sus seguidores, en una publicación que superó los 6 millones de likes en apenas 12 horas.

Ángel Di María tampoco se quedó atrás. “Feliz Navidad para todo el mundo. Les deseo, de corazón, que puedan festejar en paz y mucho amor con la gente que desean. Aprovecho para agradecer todo el cariño recibo estos días”, posteó el jugador, junto a una instantánea en la que posó con Jorgelina Cardoso y sus dos hijas, con un fondo inédito compuesto por el árbol de Navidad y una gigante Copa del Mundo.

Desde Mar del Plata, Emiliano “Dibu” Martínez festejó la noche del 24 de diciembre junto con su familia. Estuvo rodeado de sus padres, su mujer y sus dos hijos. “Feliz Navidad a todos”, escribió en su cuenta de Instagram.

