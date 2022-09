Biden afirma que el huracán ‘Ian’ podría ser el «más mortífero» en la historia del estado de Florida

Seis muertos confirmados en el condado de Charlotte (Florida) por el huracán ‘Ian’

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este jueves que el huracán de categoría 4 ‘Ian’, convertido ahora en tormenta tropical, podría ser el «más mortífero» de la historia del estado de Florida, que ya ha sido declarada zona catastrófica.

«Este podría ser el huracán más mortífero en la historia de Florida», ha señalado Biden, añadiendo que «los primeros informes» apuntan a una «pérdida sustancial de vidas», según ha recogido la cadena estadounidense ABC.

