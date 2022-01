Biden cree que Rusia acabará por entrar en Ucrania con sus tropas

20/01/2022 08:47 Internacional Estados Unidos AGENCIAS | EITB MEDIA Esa afirmación ha generado alarma en Ucrania, donde una fuente oficial ha dicho que parece que el presidente de EE. UU. esta «dando luz verde a Putin para entrar» en el país siempre que se tratase de una «incursión menor».

El presidente estadounidense, Joe Biden, admitió este miércoles haber cometido algunos fallos en su primer año en el poder, al tiempo que pronosticó que Rusia invadirá Ucrania y generó confusión sobre cuál será la respuesta de Occidente.

En una rueda de prensa de casi dos horas, Biden hizo balance de su mandato hasta ahora en lo relativo a la pandemia, la economía y la inflación, los proyectos de ley pendientes sobre gasto social y derecho al voto, además de las relaciones con Latinoamérica, Rusia, China, Irán y el Yemen.

«Ha sido un año de desafíos, pero también ha sido un año de avances enormes», aseguró el mandatario, que este jueves cumple su primer aniversario en la Casa Blanca.

A nivel internacional, Biden pronosticó que Rusia acabará por «entrar» en Ucrania con sus tropas, y consideró «posible» mantener otra cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de rebajar las tensiones.

Aunque alertó de que Putin «no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve» hacia Ucrania, también generó confusión al insinuar que la respuesta de Occidente podría no ser tan dura si Moscú opta por alguna medida que no suponga una invasión a gran escala.

Esa afirmación generó alarma en Ucrania, donde una fuente oficial dijo a la cadena CNN que parecía que Biden estaba «dando luz verde a Putin para entrar» en el país siempre que se tratase de una «incursión menor».

Los fallos del primer año

Aunque Biden negó que hubiera «prometido demasiado» en su campaña electoral y opinó que ha hecho las cosas «mejor de lo esperado» dadas las circunstancias, reconoció que hay mucha «frustración y fatiga» por la pandemia de la covid-19.

Admitió que su Gobierno debería «haber hecho más tests antes», sobre todo ante el pico de contagios que ha generado en Estados Unidos la llegada de la variante ómicron de la covid-19, pero dijo que lo importante es que ahora hay más pruebas de antígenos disponibles.