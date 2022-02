Biden cree que «sería inteligente» que los ciudadanos estadounidenses abandonaran Ucrania

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) –

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado este lunes que «sería inteligente» que los ciudadanos estadounidenses que están en Ucrania abandonaran el país ante una posible invasión rusa.

«Pienso que sería inteligente salir del país», ha afirmado Biden en declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Washington.

Biden ha matizado que no se refiere al personal diplomático, sino a «los estadounidenses que están allí». «No me gustaría nada que se vieran atrapados en el fuego cruzado, si ellos invaden, y no hay ninguna necesidad. Si yo fuera ellos lo haría, me marcharía», ha indicado.

Además, Biden ha advertido a Rusia de que si invade Ucrania, sería el fin del gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Alemania. «Si hay invasión de Rusia, no habrá Nord Stream 2 (…). Le pondremos fin (…). Os prometo que puedo hacerlo», ha señalado.