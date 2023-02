Biden se reúne con Zelenski en una visita sorpresa en Kiev

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado este lunes a Kiev, una visita sorpresa sobre la que se había estado especulando tras confirmarse que iría hasta Polonia en vísperas del primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

Biden ha sido visto en el exterior del Monasterio de la Cúpula Dorada de San Miguel con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, según el diario ‘The Washigton Post’.

En estos momentos, Kiev se encuentra bajo un estricto dispositivo de seguridad. Esta visita, tal y como ya sugirió la semana pasada Zelenski, es una muestra clara del compromiso en esta guerra de unos Estados Unidos, que son hasta ahora el mayor soporte financiero y militar del que dispone Ucrania para enfrentarse a Rusia.

En esa línea, Biden ha insistido desde el principio de la invasión rusa que Ucrania podría confiar en que Estados Unidos sería su mayor socio en este conflicto durante todo el tiempo que hiciese falta», incluso ante la falta de perspectivas a corto plazo de unas conversaciones de paz.

The secret service & Pentagon didn’t want Biden to visit Kyiv. He was presented with plans to meet Zelenskiy at the Polish border or in Lviv. Instead he went to the capital, which often comes under Russian missile attack. A strong statement of support pic.twitter.com/v9m42Gtnax

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 20, 2023