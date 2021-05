Bielorrusia confirma que el periodista Protasevich está en una prisión de Minsk

Las autoridades bielorrusas han confirmado el paradero del periodista Román Protasevich, que fue detenido el domingo tras el aterrizaje forzoso en Minsk de un vuelo de Ryanair que realizaba el trayecto entre Atenas y Vilna.

Román Protasevich, de 26 años, se encuentra en la prisión preventiva número 1 de Minsk, según ha informado la portavoz del Ministerio del Interior de Bielorrusia. A su vez, ha rechazado la información de que el reportero haya sido ingresado en un hospital debido al repentino deterioro de su estado de salud.

La madre del joven informó a varios medios de que había recibido una llamada de que su hijo había sido hospitalizado debido a un problema cardíaco y que su estado era crítico.

Por otra parte, en un vídeo difundido este lunes en redes sociales aparece el periodista opositor bielorruso Roman Protasevich en el que asegura que se encuentra bien y que está recibiendo un trato correcto.

En la grabación, Román Protasevich explica que se encuentra en la Prisión Número 1 de Minsk y niega que padezca problemas cardiacos. Añade que ha sido tratado conforme a la ley, que está cooperando con la investigación y que quiere hacer más confesiones.

Tras la publicación del vídeo, la oposición ha denunciado que ha podido ser «torturado». Además, ha asegurado que parece tener maquillaje en la cara que no habría sido suficiente para ocultar señales de la violencia sufrida, como por ejemplo una nariz rota.

La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, ha denunciado que es una declaración realizada bajo presión. Además, ha exigido la liberación de Román Protasevich.

The regime’s propaganda channels posted a video of arrested Raman Pratasevich, saying that he is treated lawfully in the Minsk Detention Center ¿1. This is how Raman looks under physical and moral pressure. I demand the immediate release of Raman and all political prisoners. pic.twitter.com/zdolsbp6m5

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 24, 2021