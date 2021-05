Bielorrusia desvía un vuelo a Minsk para detener a un periodista opositor

Las autoridades bielorrusas desviaron ayer un vuelo de Ryanair, con salida y destino en la Unión Europea, al aeropuerto de Minsk para detener a un periodista crítico con el régimen del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

El avión cubría el trayecto entre Atenas y Vilna.

El Ejecutivo habría informado que existía una amenaza de bomba en el avión e incluso habría enviado un avión de combate para forzar el aterrizaje. Una vez aterrizado en el aeropuerto, los servicios especiales de Bielorrusia no hallaron ningún artefacto explosivo en el avión.

Una vez en tierra, el periodista opositor Román Protasevich fue detenido, según confirmó el Ministerio del Interior.

El movimiento de Bielorrusia ha provocado críticas inmediatas de la comunidad internacional.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado que el «incidente sin precedentes» será discutido en la cumbre europea extraordinaria, prevista para hoy y el mañana, y que «no quedará sin consecuencias».

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.

We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.

An #ICAO investigation of the incident will be essential.

— Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021