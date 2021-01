Bruselas propone aislar a las regiones con una incidencia acumulada superior a 500

La Comisión Europea (CE) ha recomendado este lunes a los países de la Unión Europea (UE) que recomienden no viajar desde ni hacia áreas de alto riesgo de expansión de la pandemia de coronavirus, ante la llegada de las variantes más contagiosas en varios Estados miembros. La recomendación va especialmente dirigida a las regiones europeas con una incidencia acumulada superior a 500 —como es el caso del Estado español, cuya tasa se sitúa en 804.50 casos—.

Bruselas pide a los gobiernos europeos «consistencia» a la hora de aplicar estas medidas, de forma que se recomiende evitar los viajes entre países pero también dentro del propio país, ha señalado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en una rueda de prensa.

Además, en cuanto a las llegadas de viajeros desde fuera de la UE, la Comisión recomienda a los países que les exija una prueba PCR negativa realizada antes del desplazamiento y, para los países donde se ha detectado una variante más preocupante del virus, medidas como autoaislamiento, cuarentena y rastreo de casos hasta 14 días después de la llegada.

We propose an update on measures restricting free movement within the EU.

In light of new coronavirus variants, it is necessary to strongly discourage non-essential travel, while ensuring that the functioning of the Single Market remains uninterrupted.#StrongerTogether

— European Commission ¿¿ (@EU_Commission) January 25, 2021