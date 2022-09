Bryan Ruiz: ‘Estoy claro que si no pudiera jugar, no debería estar en la Copa del Mundo’

Bryan Ruiz considera que la Selección de Costa Rica tuvo una gira muy positiva por Asia, a dos meses del Mundial de Qatar 2022.

El capitán de la Tricolor señala que el partido contra Corea del Sur perfectamente se podía ganar, pero quedó 2 a 2 y que la victoria por 2 a 1 contra Uzbekistán, de la forma en la que se consiguió, también deja muy buenas sensaciones.

Después de jugar el segundo tiempo, Ruiz analizó que Uzbekistán de cierta manera tiene un comportamiento similar al juego de Costa Rica.

“Se resguarda muy bien atrás, entonces nos tocó hacer un partido espejo contra una selección que no es tan ofensiva, sino que sabe cerrar espacios y que normalmente nosotros hacemos eso y nos costó, un partido contra una selección ordenada”, apuntó Bryan Ruiz en Columbia, mientras respondía las consultas del periodista Yashin Quesada en Suwon, Corea del Sur.

“Lo que rescato es que en los dos partidos, indiferentemente de que en los dos empezamos perdiendo, el equipo se supo levantar, supo creer que se podía levantar el resultado y al final creo que con Corea se saca un empate que lo vemos un poco triste porque estábamos para ganar, y ahora el equipo demuestra que hasta el último minuto va a luchar y saca un buen resultado”, añadió el capitán.

También dijo que esta gira era para que el seleccionador Luis Fernando Suárez viera ciertos detalles antes de una lista final.

“Era de cierta tensión para la mayoría de jugadores que están peleando por ese campo y así se vio en los dos partidos. Yo creo que el entrenamiento y las ganas han hecho que al final sea una lista difícil para el profesor”.

Ruiz considera que de cara al Mundial, Costa Rica está fuerte y bien.

“Es un equipo fuerte, defensivamente que sabe lo que debe hacer y ofensivamente que sabemos que tenemos situaciones que nos van a marcar. Tenemos que mejorar algunas cosas como tener un poco más la bola, tal vez juntarnos un poco más, pues sí”.

Sin embargo, resalta que aún queda pendiente el último campamento antes del Mundial para mejorar “esos detallitos”.

“Pero en general creo que el equipo está bastante fuerte”.

Su rol en la ‘Sele’

Bryan Ruiz es el primero en admitir que no es el mismo jugador de hace 12 años, que no es el de Brasil 2014, ni el de Rusia 2018, pero que aún tiene mucho que aportarle a la Tricolor.

“Está claro que para un jugador que la mayor parte de años en una Selección ha sido titular no es la alegría más grande saber que tiene un rol diferente y que va a tener menor participación”, apuntó.

Pero considera que eso es algo que a todos les toca llegar a aceptarlo en un momento.

“Si el entrenador lo necesita a uno, sea para jugar más o menos, uno acepta ese rol y la pasa bien. Aquí la he pasado bien con mis compañeros, ayudándolos dentro y fuera de la cancha, poniendo todo lo mío en los entrenamientos para que el profesor también dude si me pone más o menos, o si los compañeros quieran levantar su nivel para al final tener una Selección de un nivel alto. Entonces, me siento tranquilo”, confesó.

Tampoco cree que está ahí por lo que hizo antes, o que semanas atrás Luis Fernando Suárez dijo que él era el único futbolista que estaba fijo en la lista para Qatar 2022 por ese motivo.

“Lo que el profesor dijo les aseguro no es por lo que viví en mi carrera, sino porque él siente que en esta última Copa del Mundo puedo aportar dentro de la cancha y que fuera también le puedo ayudar a la Selección”.

Y añadió: “Yo estoy claro que si no pudiera jugar no debería estar en la Copa del Mundo, no debería estar en una cita mundialista. Al final, es un reconocimiento a lo que se ha hecho, pero que también se está en un nivel que se aporta o que se es positivo para que esté dentro de la Selección”.

Bryan Ruiz piensa en lo que resta. Todavía queda mes y medio de preparación y espera estar libre de lesiones.

“Hacer mi mejor esfuerzo para llegar en el mejor nivel posible y ayudar a la Selección a que consigamos cosas importantes”.

La despedida Alajuelense vs. Twente

Alajuelense anunció la despedida soñada para Bryan Ruiz, con un partido entre la Liga y Twente en el Morera Soto, el próximo 17 de diciembre. De inmediato, muchos criticaron que ese juego se estaba programando un día antes de que se acabe el Mundial de Qatar 2022.

“Está muy claro, se puso una fecha porque se tenía que poner una fecha, pero nosotros vamos a pelear por ser campeones del mundo. Parezca chiste para algunas personas o no, es lo que vamos a pelear. Seguramente las otras 31 selecciones van a decir lo mismo, vamos a luchar por eso. Y voy a hacer todo lo posible para que se tenga que cambiar la fecha de despedida”, aseguró Bryan Ruiz.

”Estoy seguro de que si se llega a cambiar esa fecha, el Twente va a estar feliz de la vida porque Costa Rica va a estar en una final de un mundial y eso es lo que yo quiero, luchar, dar mi mejor esfuerzo porque esa fecha se cambie y si no se logra, ahí va a quedar, para un final de carrera en el cual estoy muy contento por lo que la Liga y el Twente están haciendo por mí”.

Ruiz se toma las críticas con mucha madurez y por eso afirma que la gente puede tomarlo como quiera.

“Si algunos quieren armar polémica es porque quieren armar polémica. El que quiera verlo de una manera positiva lo ve de esa manera, cada quien lo verá a su manera. Es que no estoy haciendo nada malo. Voy a hacer todo lo posible para que ese partido tenga que cancelarse o cambiarse de fecha por la Selección que va a participar en la Copa del Mundo y ojalá podamos estar en las etapas finales del Mundial”.

Bryan Ruiz insistió en cualquier futbolista siempre quiere jugar más, pero que él es el primero en ser sincero consigo mismo.

“La capacidad física mía no es la que tenía hace diez o 12 años y que hay muchas cosas que me cuestan. Voy a dar mi mejor esfuerzo dentro de las posibilidades físicas que tengo en estos momentos y ya veremos para qué alcanza, que sea positivo para la Selección”.

”No estaría aquí si no pensara que así lo fuera, siento que sí, ahora estoy consciente que no es lo que podía hacer hace diez años atrás, o en Mundial del 2014 o del 2018, pero estoy seguro de que futbolísticamente dentro de lo que todavía me queda, puedo aportar mucho dentro de la cancha”.

Finalmente, en esa entrevista con Yashin Quesada envió un mensaje para los aficionados.

“Lo único que puedo decirles es que los que me apoyan les agradezco mucho el apoyo y los que no, cada quien tiene sus opiniones y se respetan, aunque muchas veces no se comparten. De mi parte siempre he dado lo mejor para la Selección y así va a ser en este final de carrera”.

Recordó que al final hay un entrenador que es el que decide qué tanto juega un futbolista, o si no juega, o si lo convoca o no.

“Si él me necesita aquí, si él me quiere aquí, voy a dar todo lo posible para hacer lo mejor posible para la Selección. Al final, lo que todos queremos es lo mejor para la Selección. El que la Selección gane no me va hacer más o menos a mí, es la Selección, es lo más importante”.

”Si no tengo que jugar para que la Selección gane, así va a pasar y si el entrenador decide que puedo aportar más minutos de los que algunas personas piensan, es por lo que me tiene aquí en todos los entrenamientos y piensa que es lo mejor”.

Insistió en que puede parecer chiste para muchos, pero las 32 selecciones sueñan con ser campeón del mundo.

“Y Costa Rica no es la excepción. Vamos a luchar, se consiga o no se consiga”, afirmó Bryan Ruiz.