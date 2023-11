Carl St. Clair ante su salida de la Sinfónica Nacional: ‘El resentimiento y el enojo no existen en mi vida’

El pasado 20 de setiembre, una importante noticia sacudió a la Orquesta Sinfónica: el Centro Nacional de la Música anunció que el estadounidense Carl St. Clair no continuará a cargo del ensamble, una vez que termine la temporada oficial 2023.

Aprovechando su visita para los conciertos del 20 y 22 de octubre pasado, el director tejano respondió unas preguntas sobre su inminente salida, que fueron enviadas por La Nación vía correo electrónico. Eso sí, sus respuestas llegaron una vez realizadas las presentaciones.

Antes de su despedida oficial, la cual se dará en los conciertos del 1.° y 3 de diciembre, St. Clair habló sobre cómo tomó la noticia de su destitución y cuáles son sus impresiones sobre el futuro del ensamble.

—¿Cómo afronta los conciertos del fin de semana (los del 20 y 22 de octubre? ¿Qué emociones experimenta?

—Es asombroso el “poder sanador” de la música. Después de darle a la orquesta unas palabras sinceras de mi parte, el ensayo del lunes comenzó con un viaje de curación y revitalización para el espíritu de la Sinfónica, que ha estado amenazado en los últimos meses. Todo comenzó con las primeras notas del hermoso Concierto para Violín y Violonchelo de Brahms. El concierto fue una celebración de una década compartiendo pasión por la música, actuando con compromiso, integridad y honestidad musical.

—¿Cómo ha sido esta semana de trabajo con los músicos y el resto de las personas en el Centro Nacional de la Música?

—El lunes, de una manera muy personal, compartí con los músicos que hace 12 años me robaron el corazón. Y hace 10 años, les di mi corazón. Todavía lo tienen. Siempre lo tendrán. Quiero que mi corazón permanezca en el espíritu de la Sinfónica con cada nota de música que interpretan.

—Usted ha dicho que la orquesta es una gran familia. ¿Cuál ha sido tu papel en esa familia?

—La Sinfónica siempre ha sido una familia. Me siento honrado de haber sido aceptado y permitido convertirme en miembro. Los músicos y yo hemos encabezado un desfile como mariscales del Festival de la Luz después de ganar un Grammy, en un momento de máxima alegría. También hemos estado en momentos tristes, como cuando alguno de nuestros colegas parte hacia su descanso final. Eso es ser una familia.

”Existe un respeto abrumador mutuo en nuestra familia orquestal, tanto en nuestros éxitos como en nuestros momentos menos alegres. La inteligencia colectiva y la buena voluntad de unos 80 músicos con mentalidad similar tienen la capacidad de elevar los espíritus y cambiar las vidas de las multitudes que experimentan nuestra música. Esta es nuestra misión. Este es nuestro llamado. Y lo llevamos a cabo como humildes servidores de ustedes, Costa Rica, y para honrar los grandes talentos que Dios nos ha ofrecido.

—Los músicos de la orquesta han solicitado su reincorporación. ¿Cómo recibe estas muestras de afecto?

—La solicitud de reincorporación es un fuerte grito de ayuda y comprensión en este momento crítico y desesperado. Saber de esta petición fue, naturalmente, una confirmación de que somos una familia. También es una indicación de la unidad dentro de la Sinfónica. Si permanecemos firmes juntos, podemos superar esta tormenta y emerger más fuertes y resistentes, y con más respeto mutuo que nunca.

—En el caso hipotético de que el Centro Nacional de la Música le propusiera liderar la orquesta nuevamente, ¿consideraría la oferta?

—Estoy aquí, independientemente de mi situación, para ayudar a la Sinfónica de cualquier manera que pueda. Yo también he invertido 10 años de mi vida en crear y desarrollar la orquesta. Mi tarea es proteger la vida y el bienestar de mis amigos, los músicos del ensamble.

—¿Está molesto o resentido por la actitud de la Administración?

—Las palabras resentimiento o enojo no existen en mi vida. No permito que entren en mi corazón o mente. Desde hace muchos años las he excluido de mi conciencia. Cuando uno cede al enojo se pierde a sí mismo; el camino positivo se nubla y desaparece. En este momento, más que nunca, necesitamos claridad en cuanto a ese camino positivo. No podemos desviarnos por la ira o el ego. Debemos trabajar juntos. Siempre hay una manera mejor, un camino más colaborativo y colegiado.

—¿Cuál cree que debería ser el futuro de la Orquesta Sinfónica Nacional? ¿En qué debería centrarse la orquesta, teniendo en cuenta el cambio generacional que está teniendo?

—Somos la Orquesta Sinfónica Nacional del país. La Sinfónica representa lo que es correcto y justo en Costa Rica. Somos portadores de paz y el faro de logros artísticos no solo para nuestro pueblo, sino para el mundo. También somos la “Estrella del Norte” para cada joven músico, con sueños de seguir la música como camino de vida.

”Los músicos de la orquesta han tocado en cada rincón de Costa Rica, ofreciendo nuestra música para elevar las vidas y los espíritus de todos. Las sonrisas y los aplausos lo dicen todo. La Sinfónica es un tesoro para Costa Rica y debe ser protegida. Tú preguntas: ‘¿En qué debería centrarse la OSN?’ Te doy una pregunta más importante: ¿cómo pueden nuestros líderes cívicos centrarse en la Sinfónica para asegurarse de que este tesoro nacional esté protegido y seguro? ¿Cómo podemos entender y llegar a comprender que el servicio que ofrece la orquesta es único, especial y cambia la vida de todos los que participan, jóvenes y mayores?

”En breves reuniones con el presidente actual (Presidente Chaves) y dos presidentes anteriores (Presidente Alvarado y Presidente Solís), rogué una sola cosa: “por favor, no quiten los instrumentos de las manos de nuestros niños y jóvenes costarricenses”. Mi pregunta de seguimiento a cada uno de ellos fue: “si les quitan ese violín, violonchelo, trompeta, flauta, clarinete o baquetas, ¿con qué los reemplazarán en lugar de los instrumentos musicales?”. Todos conocemos la respuesta.

”La educación cultural y musical es una esperanza brillante para nuestro futuro. Es un hecho conocido en todo el mundo que aquellos que tocan instrumentos musicales de cualquier género emergen como ciudadanos orgullosos que contribuyen de manera positiva a la sociedad. La inversión previa de Costa Rica en la cultura y la música es motivo de envidia para muchos países de todo el mundo. Lo sé y lo he experimentado en mis viajes por el mundo. ¡No permitamos que nuestra estrella cultural caiga! Una vez decaída, llevaría generaciones, si es que lo hace, reponerla.