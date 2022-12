Carreras técnicas aseguran empleos y buenos salarios: ‘Son más buscadas que las universitarias’

Un título de técnico en electrónica que Alejandra Alpízar sacó en el 1995, en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, en Desamparados, le permitió ingresar directamente a trabajar en la empresa Intel Costa Rica luego de salir de ese centro educativo. Hoy, Alpízar es la directora de Manufactura de la fábrica de Intel Costa Rica.

Técnicos son los más buscados para trabajar en las empresas, pero los más difíciles de conseguir

En el caso de Hellen Sánchez, ella es egresada de la generación del 2004 del Monseñor Sanabria; sacó un técnico medio en electrónica industrial en ese colegio y, pocas semanas después, fue contratada en Intel. Hoy lleva poco más de 15 años laborando para la transnacional.

Dylan Medina, de 21 años, salió en el 2018 del Colegio Técnico Profesional de Ulloa, en Heredia, donde estudió un técnico medio en informática en redes. Con esa especialidad, fue contratado hace año y medio en una empresa internacional que presta servicios de soporte técnico. Entró ganando cerca de ₡500.000, y, a la fecha, su salario ha subido cerca de ₡300.000; él trabaja desde la casa.

Estas tres personas tienen algo en común: una carrera técnica les permitió abrirse paso en el mercado laboral a muy temprana edad.

Las carreras técnicas tienen una duración de cerca de dos años, y se enfocan en impartir un conocimiento específico de un área que le permite a la persona insertarse inmediatamente en el mercado laboral, con un salario de entrada muy competitivo.

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) afirma que las carreras técnicas “son más buscadas que las universitarias”.

Las empresas están sedientas de este tipo de profesionales, sin embargo, pese a que la demanda es amplia, es baja la oferta de este tipo de profesionales de las áreas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los resultados de la encuesta de demanda de capital humano, realizada por Cinde, aplicada a empresas multinacionales que operan en el país, se han identificado más de 10 áreas técnicas de alta demanda por parte de los empleadores. Entre estas están desarrollo de software y web, redes y telemática, ciberseguridad, inglés, electromecánica, electrónica industrial, operador de centro bilingüe, contabilidad y finanzas, inspectores de calidad, diseño publicitario, gráfico y animación digital

Sin embargo, los técnicos en estás áreas son difíciles de conseguir. En agosto del 2022, la III Encuesta Trimestral de Negocios Pulso Empresarial 2022, publicada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) reveló que el 48% de los trabajadores que las empresas tenían planeado contratar, en esa fecha, para lo que restaba del año, eran para los niveles técnicos.

Según esta encuesta, la categoría ocupacional de técnicos medios es donde más se dificulta conseguir en el mercado laboral, según la percepción de las más de 300 empresas participantes del estudio.

Éxito asegurado

Jorge Sequeira, director general de Cinde, explicó que las carreras técnicas son “la fórmula para sacar a la gente del desempleo”.

“Las empresas no están demandando ya un título universitario, le ven mucho más valor a una carrera técnica. Son carreras de la industria 4.0 de 12 meses o menos, acompañadas de bilingüismo, son más buscadas que muchas carreras universitarias, eso debe calar en la población. En Alemania, Suecia, Estados Unidos las carreras técnicas son altamente respetadas”, puntualizó Sequeira.

Agregó que, según el Foro Económico Mundial, 85 millones de empleos podrían desaparecer para el 2025, pero para ese mismo año, surgirían 97 millones nuevos tipos de empleos, la mayoría en especialidades técnicas.

“Son más de 50 rutas de aprendizajes (de carreras técnicas), esas sí le puedo garantizar que las personas ganan mejor, desde un punto de entrada, que muchas carreras profesionales universitarias. Sabemos que hay mucho desempleo de carreras universitarias, mientras que en estas carreras técnicas las empresas se los roban porque hay una demanda insatisfecha y esto hace que los salarios sean mayores”, manifestó Sequeira.

Eso sí, dijo el especialista, es fundamental acompañar la carrera técnica con el bilingüismo.

“No importa cual carrera técnica escoja, el inglés sí o sí lo necesita, si no habla inglés se quedó afuera, pierde esas oportunidades”, enfatizó.

Sequeira detalló que no solo hay buenos salarios y muchas oportunidades laborales con las carreras técnicas; si no que hay posibilidad de laborar para empresas extranjeras desde Costa Rica y crear emprendimientos que a la vez generan más oportunidades laborales para otros.

“No es solo que gana mejor si no que tiene muchas más opciones. Mientras que otros graduados, después de 4 y 5 años, salen y no tienen opciones laborales, para aquellos que tengan el deseo de empezar sus propias empresas estás abren las oportunidades para estos emprendimientos. Por ejemplo, solo en la carrera de desarrollo de software le garantizo que tiene decenas y decenas de opciones de trabajo”, recalcó.

Experiencia

Alejandra Alpízar relató que el título de técnico le permitió emplearse a muy temprana edad, capacitarse continuamente y, con eso, poco a poco ir creciendo en Intel.

“Fue el técnico en electrónica que me abrió las puertas. Más adelante decido continuar con mi carrera (ingeniería industrial). Recuerdo que, para una jovencita, cuando entré a Intel, comencé a ganar un monto interesante. Al estar rodeado de tecnología uno crece, hay complementos, recibe capacitación, eso va sumando y en ese proceso va subiendo en su nivel de complejidad, de nivel básico a intermedio, se va haciendo uno más sólido”, indicó Alpízar.

En el caso de Dylan Medina se mantiene laborando gracias a los conocimientos de su carrera técnica, pero continúa con sus estudios universitarios.

“Estoy cursando la carrera de ingeniería en sistemas, el técnico me ha abierto demasiadas puertas. El inglés me ha ayudado a sobresalir, no solo en Costa Rica. Salir de colegios normales y conseguir un trabajo es complicado, valió la pena salir de un técnico. Tengo excompañeros de colegio que trabajan para empresas internacionales solo con el técnico”, contó Medina.

Mitad de empresas están hambrientas de técnicos

Cinde puso a disposición de las personas, independientemente de la edad, el sitio The Talent Place en el cual se puede encontrar información de las carreras técnicas y profesionales con más demanda laboral, ya sea para quienes quieren empezar de cero con una nueva especialidad o reforzar sus conocimientos y habilidades.

Hay información de certificaciones, cursos, becas para estudio en plataformas digitales, en el extranjero y a nivel nacional.

Además, oportunidades de pasantías en empresas donde los jóvenes inician su primera experiencia laboral y desarrollan más habilidades.