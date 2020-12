Cerrados el Eurotunnel y el puerto de Dover por la nueva cepa de la covid-19

21/12/2020 07:47 Internacional CORONAVIRUS O.A. | EITB Media Además, varios países han cerrado sus fronteras a vuelos procedentes del Reino Unido. El Gobierno de Boris Johnson, por su parte, evaluará este lunes la situación.

El puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, y el Eurotunnel están cerrados al tráfico debido a la nueva variante del coronavirus en el Reino Unido.

Dover, que une el Reino Unido y Francia a través de transbordadores, es un importante tránsito de camiones de carga.

La terminal de transbordadores de Dover, en el sureste de Inglaterra, comunicó este domingo su cierre al tráfico por las restricciones impuestas en Francia debido a la nueva variante del coronavirus, han informado las autoridades portuarias.

«Se pide tanto a la carga acompañada (camiones) como a los pasajeros clientes que no viajen al puerto. Entendemos que las restricciones permanecerán en vigor durante 48 horas desde esta medianoche», señaló el puerto de Dover en un comunicado.

No obstante, los camiones procedentes de Francia hacia el Reino Unido sí estarán autorizados a entrar, pero no se descarta que algunos conductores no quieran cruzar por temor a no poder después salir de territorio británico, según los medios locales.

Varios países europeos han cerrado sus fronteras a vuelos procedentes del Reino Unido ante el aumento de los contagios de la covid-19 que las autoridades británicas vinculan con la aparición de una nueva cepa del coronavirus.

Al igual que Dover, el Eurotunnel, que une el Reino Unido y Francia a través del túnel por debajo del canal de la Mancha, indicó este domingo que ha suspendido el acceso a su terminal de Folkestone, en el sureste inglés, a partir de las 23:00 horas (hora en Euskal Herria), para el tráfico hacia el puerto francés de Calais.